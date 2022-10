RWE vor ETB: Dabrowski kündigt einige Wechsel an - Ziel ist klar: DFB-Pokal!

Rot-Weiss Essen spielt am Dienstagabend (19.30 Uhr) um den Niederrheinpokal-Viertelfinal-Einzug bei Schwarz-Weiß Essen. Christoph Dabrowski kündigt einige Wechsel an.

Rot-Weiss Essen ist aktuell richtig gut drauf. Seit drei Drittligaspielen ist der Aufsteiger unbesiegt und holte zuletzt zwei Auswärtssiege in Freiburg II (3:0) und in Mannheim (2:1).

Am Dienstagabend (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) geht es für RWE auch auswärts weiter - zumindest offiziell. Denn Rot-Weiss tritt in Essen beim ETB an. Am Uhlenkrug ist es aber für die Bergeborbecker ein gefühltes Heimspiel. Denn rund 5000 Fans werden erwartet, davon werden mit Sicherheit 4000 RWE anfeuern.

Christoph Dabrowski warnt seine Mannschaft jedenfalls vor dem Stadtduell gegen die Schwarz-Weißen. "Wir sind weit entfernt davon, den Gegner zu unterschätzen. Das Spiel hat einen Derby-Charakter. Wir nehmen das ernst und wollen schnell für klare Verhältnisse sorgen. Wir wissen ja auch, was im Pokal möglich ist, wenn der Favorit lange kein Tor erzielt. Wir sind auf jeden Fall gut vorbereitet auf den ETB."

Der 44-jährige Fußballlehrer, der den Oberligisten noch aus der Sommervorbereitung (2:0 für RWE, Anm. d. Red.) kennt, erwartet einen kampfstarken Rivalen. "Sie werden gut verteidigen, kämpfen und versuchen über sich hinauszuwachsen. Es ist eine Mannschaft, die mit vielen ehemaligen RWE-Spielern gespickt ist. Sie werden besonders heiß sein. Aber auch wir wollen marschieren und Gas geben", betont Dabrowski.

Das Ziel ist klar formuliert. Dabrowski: "Der DFB-Pokal ist ein fantastischer Wettbewerb und wir wollen im nächsten Jahr dort vertreten sein. Der Sieg im Niederrheinpokal ist unser Ziel!"





Das Viertelfinal-Ticket sollen am Dienstagabend Spieler wie Felix Wienand, der im Tor stehen wird, Meiko Sponsel, Andreas Wiegel, Felix Götze, Ron Berlinski, Lawrence Ennali oder auch Aurel Loubongo lösen. Dabrowski: "Sie werden alle spielen. Das kann ich verraten. Die Jungs sind heiß und haben Erwartungen an sich selbst. Es herrscht absolute Klarheit bei uns, was wir erreichen wollen. Für uns zählt nur ein Weiterkommen."

Während die zuletzt gesperrten Götze und Wiegel im Pokal dabei sind, werden Björn Rother (Hüftprobleme), Sascha Voelcke und Erolind Krasniqi fehlen. Dazu gesellen sich die Langzeitverletzten Michel Niemeyer, Thomas Eisfeld und Cedric Harenbrock. Luca Wollschläger, der zuletzt in Mannheim passen musste, gehört am Dienstag derweil wieder zum Kader.