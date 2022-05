Finaltag der Amateure: Alle Endspiele in der Übersicht

Am Samstag steigen insgesamt 21 Verbandspokal-Endspiele im Rahmen des Finaltags der Amateure - auch am Nieder- sowie Mittelrhein und in Westfalen. Die Übersicht.

Bevor am Samstagabend die Bundesliga-Profis des SC Freiburg und RB Leipzig die große Bühne des DFB-Pokalfinals betreten, gehört der Tag den Amateuren. Wie üblich werden alle Endspiele der 21 Verbandspokal-Wettbewerbe über den Tag ausgespielt und von der ARD in einer Konferenz übertragen (die Finals im Niederrhein- und Westfalenpokal gibt es auch im RS-Liveticker). Im Westen duellieren sich der SV Straelen und Wuppertaler SV (Niederrhein), SC Preußen Münster und SV Rödinghausen (Westfalen) sowie SC Fortuna Köln und Viktoria Köln (Mittelrhein). Doch wie lautet eigentlich die Finalpaarungen in den weiteren Verbänden der Bundesrepublik? Die Übersicht. Anpfiff um 12.15 Uhr Berlin VSG Altglienicke (Regionalliga) - Viktoria Berlin (3. Liga) Hamburg Altona 93 - FC Teutonia 05 Hessen Steinbach Haiger - Kickers Offenbach Rheinland FV Engers - FC Karbach Sachsen-Anhalt FC Einheit Wernigerode - 1. FC Magdeburg Südbaden DJK Donaueschingen - SV Oberachern Anpfiff 14.15 Uhr Baden Waldhof Mannheim - FC Türkspor Mannheim Brandenburg VfB Krieschow - Energie Cottbus Mecklenburg-Vorpommern TSG Neustrelitz - Greifswalder SC Saarland FC Homburg - SV Elversberg Schleswig-Holstein TSB Flensburg - Vfb Lübeck Südwest TSV Schott Mainz - FC Pirmasens Thüringen Carl Zeiss Jena - ZFC Meuselwitz Anpfiff 16.15 Uhr Mittelrhein Fortuna Köln - Viktoria Köln Niederrhein SV Straelen - Wuppertaler SV Sachsen Chemnitzer FC - Chemie Leipzig Württemberg Stuttgarter Kickers - SSV Ulm Anpfiff 16.40 Uhr Bayern FC Illertissen - TSV Aubstadt Bremen Bremer SV - Leher TS Niedersachsen Heeslinger SC - TuS BW Lohne Westfalen Preußen Münster - SV Rödinghausen

