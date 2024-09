KFC Uerdingen Aufstiegstrainer appelliert an KFC-Bosse - "Es geht um unsere persönliche Existenz"

Der KFC Uerdingen tritt am Samstagabend (7. September, 18 Uhr) in der 2. Runde im Niederrheinpokal gegen TVD Velbert an. Am Tag des Pokalspiels gibt es Ärger.