Viele Elfmeterschießen, viele Außenseiter-Siege - diese Teams holten den Kreispokal

In den Kreispokal-Wettbewerben standen an diesem Donnerstag zahlreiche Finals an. Diese Teams im Ruhrgebiet durften jubeln.

Im Kreispokal sind am diesen Donnerstag zahlreiche Entscheidungen gefallen. Eine Übersicht zu den Teams aus dem Ruhrgebiet und der Umgebung, die an Christi Himmelfahrt die Trophäe in die Höhe recken durften. Kreis Essen Ein wildes Spiel zwischen Adler Union Frintrop und dem SV Burgaltendorf - mit dem besseren Ende für den Bezirksligisten, der 5:4 gewann. Denn Landesliga-Meister Frintrop verspielte tatsächlich eine 3:0-Führung. Beim Stand von 4:4 ging es in die Schlussphase, wo David Moreno Gonzales den umjubelten Siegtreffer für den SVA erzielte. Kreis Oberhausen-Bottrop Schwarz-Weiss Alstaden feierte einen 5:2-Sieg über seinen Bezirksliga-Rivalen Rhenania Bottrop. Wie so oft bei den Oberhausenern war Raphael Steinmetz der Mann des Spiels. Der Ex-Profi steuerte einen Dreierpack zum Pokaltriumph bei. Kreispokal Wuppertal-Niederberg Spannende Nummer in Wuppertal, wo Landesligist FSV Vohwinkel die klassentiefere SSV Germania Wuppertal bezwang. Allerdings erst nach Elfmeterschießen (8:7), nachdem die reguläre Spielzeit beim Stand von 3:3 zu Ende gegangen war. Zudem gab es drei Platzverweise: Zwei für Germania, einen für den FSV. Kreis Bochum A-Ligist SV Bommern machte die Sensation perfekt und setzte sich mit einem Sieg gegen Westfalenligist Concordia Wiemelhausen die Krone auf. Der SVB siegte mit 7:5 nach Elfmeterschießen, nach 90 Minuten hatte es 2:2 gestanden. Kreis Dortmund Im Duell der Westfalen-Oberligisten setzte sich der TuS Bövinghausen gegen den ASC Dortmund durch. 2:0 gewann der Verein, der in der Liga den Aufstieg in die Regionalliga West aller Voraussicht nach verpassen wird. Kreis Hagen Nach Elfmeterschießen setzte sich der Außenseiter durch: Landesligist SpVg. Hagen bezwang die zwei Klassen höher spielende TSG Sprockhövel mit 5:4. Sprockhövel, ab der 70. Minute in Unterzahl, hatte sich zuvor mit einem Last-Minute-Treffer zum 1:1 ins Elfmeterschießen gerettet. Kreis Herne Auf Tore mussten die Zuschauer bei der Partie zwischen SV Wanne und Wacker Obercastrop in der regulären Spielzeit vergeblich warten. Erst das Elfmeterschießen brachte die Entscheidung - und zwar zugunsten der klassentieferen Wanner. Der Landesligist behielt die Nerven und gewann mit 4:3. Kreis Recklinghausen Westfalia Langenbochum krönte sich mit einem Sieg gegen den FC Marl zum Sieger des Wettbewerbs. Fünf Minuten vor Abpfiff schoss Tobias Portmann den Landesligisten per Strafstoß zum 2:1-Erfolg gegen den Bezirksligisten. Diese Endspiele stehen noch aus Kreis Düsseldorf DJK Sparta Bilk - Rather SV (Donnerstag, 8. Juni, 17 Uhr, Sportplatz TSV Eller) Kreis Moers OSC Rheinhausen - TuS Fichte Lintfort (Montag, 29. Mai, 16 Uhr, Volksbank Niederrhein Arena) Kreis Duisburg-Mülheim-Dinslaken SuS Dinslaken - Rheinland Hamborn (nicht terminiert)

