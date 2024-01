Halle Oberhausen: Finaltag der Hallenstadtmeisterschaft - Eine Übersicht

Am Sonntag findet der Finaltag der Hallenstadtmeisterschaft in Oberhausen statt. Wir haben eine Übersicht mit den wichtigsten Informationen erstellt.

Wann wird gespielt?

Sonntag, 21. Januar (ab 10 Uhr)

Wo wird gespielt?

Willi-Jürissen-Halle in Oberhausen

Diese Teams sind noch dabei: Endrundengruppe A:

DJK Arminia Lirich, SC Buschhausen 1912, Rot-Weiß Oberhausen II, DJK Adler Oberhausen

Endrundengruppe B:

SC 1920 Oberhausen, FC Sterkrade 1972, SG Hibernia Alstaden, VFR 08 Oberhausen

Endrundengruppe C:

Post SV Oberhausen, SPVG Sterkrade 06/07, SV Glück-Auf Sterkrade, SC Eintracht Oberhausen

Endrundengruppe D:

SuS 21 Oberhausen, SV Adler Osterfeld, SG Osterfeld, Schwarz-Weiß Alstaden

Der Modus:

Die Gruppenersten und Gruppenzweiten ziehen in das Viertelfinale ein. Gespielt werden 1x 10 Minuten. Die K-O-Spiele finden am selben Tag im Anschluss an die Gruppenspiele statt.

Das sind die Favoriten (alle Bezirksliga):

SC Oberhausen (Titelverteidiger), Sterkrade 06/07, Schwarz-Weiß Alstaden, SuS 21 Oberhausen

Das sind die klassenschwächsten Teams (alle Kreisliga B):

Post SV Oberhausen, SV Glück-Auf Sterkrade, SC Eintracht Oberhausen, DJK Adler Oberhausen, SG Hibernia Alstaden, SG Osterfeld