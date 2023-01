Halle Essen: Steele lässt Kray zittern - Elouriachi entscheidet Spiel gegen Ex-Klub

Bei der Essener Hallenstadtmeisterschaft musste sich der FC Kray der SpVgg Steele geschlagen geben. Das entscheidende Tor schoss dabei ausgerechnet ein Krayer Publikumsliebling.

Aus der Gruppe 8 der Zwischenrunde der Essener Hallenstadtmeisterschaften ging die SpVgg Steele 03/09 überraschend als Sieger hervor. Ohne Punktverlust und einem Torverhältnis von 18:2 setzten sich die Steeler unter anderem auch gegen den Oberligisten FC Kray durch.

SpVgg-Trainer Dirk Möllensiep zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft überwiegend zufrieden: „Grundsätzlich bin ich jemand, der immer etwas zu meckern hat. Aber wir sind gut dabei, jetzt haben uns andere Mannschaften auch auf dem Zettel. Lediglich beim 7:1 gegen einen Freizeitligisten hat uns ein wenig die Galligkeit gefehlt.“

Am kommenden Wochenende spielt Steele nun weiter um die Hallenstadtmeisterschaft in Essen. Möllensiep möchte nach dem guten Resultat in der Zwischenrunde aber nicht übermütig werden: „Es wird schwer. Wer in der Endrunde ist, hat auch einen Grund dafür. Es gibt keine einfache Gruppe, aber wenn wir so spielen wie in der Zwischenrunde und ein bisschen Glück haben, können wir auch in die Finalrunde kommen.“

Elouriachi zaubert gegen seinen Ex-Klub

Für Steele im Einsatz war auch lias Elouriachi, der sich in Essen den Ruf als Hallenkönig erarbeitet hat. „Wenn man mit neun Punkten aus drei Spielen aus einer starken Gruppe geht, ist man am Ende zufrieden. Wir standen hinten richtig gut, was in der Halle natürlich wichtig ist“, strahlte der 31-Jährige nach dem letzten Gruppenspiel. Krönen konnte er seinen Tag mit dem Siegtreffer gegen den FC Kray.





Für Elouriachi war das Aufeinandertreffen mit dem Essener Oberligisten, für den er zwischen 2007 und 2021 selbst aufgelaufen ist, etwas ganz Besonderes: „Es wäre natürlich noch extremer gewesen, wenn bei Kray noch ehemalige Mannschaftskameraden aktiv wären. Aber es war trotzdem das erste Mal, dass ich gegen Kray gespielt habe. Das war schon komisch, vor allem, weil ich dann das entscheidende Tor mache.“

Wie wichtig dieser Sieg war, ist auch Möllensiep bewusst. „Der Schlüssel waren natürlich die Punkte gegen Kray, gegen die wir sehr diszipliniert gespielt haben. Auch in der Halle muss man die nötige Disziplin zeigen,“ betonte der Trainer.

Am Ende konnte sich auch der FC Kray für die Endrunde qualifizieren. In Gruppe 7 setzten sich die Sportfreunde Niederwenigern und die SuS Niederbornsfeld durch. In der Gruppe 5 konnten sich der SV Burgaltendorf und der SC Werden-Heidhausen für die Endrunde qualifizieren. Burgaltendorf konnte sich mit drei Siegen und einem Torverhältnis von 12:3 gut präsentieren. In der Gruppe 6 qualifizierten sich DJK Adler Frintrop und TGD Essen-West für die Endrunde.

Hinweis: Die Endrunde steigt in der Sporthalle Am Hallo am Samstag (21.01.2023 13.00 Uhr bis 22.00 Uhr) und am Sonntag (22.01.2023 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr).

Folgende Teams sind in zunächst vier Gruppen am Samstag dabei:

Gruppe 1: FC Kray, VfB Frohnhausen, SV Burgaltendorf, ESC Rellinghausen

Gruppe 2: DJK Frintrop, BG Überruhr, Niederbonsfeld, Schonnebeck

Gruppe 3: TGD Essen, SV Borbeck, SF Niederwenigern, Barisspor Essen

Gruppe 4: SpVgg Steele, SC Werden-Heidhausen, RuWa Dellwig, DJK/SF Katernberg

Es folgen am Sonntag zwei weitere Gruppen, für die sich die ersten beiden der Vierergruppen qualifizieren, und anschließend die Spiele um die Plätze.