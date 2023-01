Halle Essen: "Alt-Meister" Issa Issa Tagesbester - Pirogov und Said auch treffsicher

Die Essener Landesligisten gaben sich am 3. Turniertag der 27. Stadtmeisterschaft keine Blöße. Issa Issa war tagesbester Torschütze.

Der ESC Rellinghausen zeigte schon am Samstagmorgen wie stark der Landesligist ist. Allen voran Eugen Pirogov konnte mit sechs Toren auf sich aufmerksam machen und war am Ende einer der besten Torschützen des Tages.

"Die Halle macht mir schon sehr viel Spaß. Aber ich kann immer nur so gut sein wie mein Team. Mir ist es egal, wer die Tore macht. Ich hoffe, dass wir noch einiges bei dieser Stadtmeisterschaft reißen", meinte der 29-jährige Pirogov, torgefährlicher Zehner des ESC.

Das wollen auch die Spielvereinigung Steele 03/09 und der VfB Frohnhausen. Die Liga-Konkurrenten des ESC Rellinghausen zeigten am Nachmittag auch eine gute Vorstellung und zogen mit jeweils drei Gruppensiegen in die Zwischenrunde ein.

"Wer mich kennt, der weiß, dass ich immer etwas zu meckern habe (lacht). Nein, im Ernst: Die Jungs haben das an diesem Samstag ganz ordentlich gemacht. Aber wenn wir hier einiges erreichen wollen, dann muss mehr kommen. Für den Anfang war das nicht schlecht", resümierte Steele-Coach Dirk Möllensiep.

Ilias Elouriachi (31), der an diesem Samstag fünf Tore erzielte, verdiente sich ein Extralob des Trainers. Möllensiep: "Ilias ist natürlich ein Hallen-Kicker. Aber mir ist nicht so wichtig wie viele Tore er macht, sondern viel mehr wie er die Mannschaft führt. ist ein Vorbild. Seine Einstellung gefällt mir sehr. Ich hoffe, dass wir auch in der Rückrunde noch viel Spaß an Ilias Elouriachi haben werden."

Neben Steele zog auch SuS Niederbonsfeld aus der Quali-Gruppe 8 in die Zwischenrunde ein.

Issa Issa: "Die Halle ist natürlich für jeden Fußballer ein Genuss. Ich liebe das Fußballspiel. In der Halle kommen meine Stärken natürlich besonders zur Geltung. Ich hoffe, dass wir in diesem prestigeträchtigen Turnier noch sehr weit kommen."

Das schaffte auch der VfB Frohnhausen. Die "Löwen" haben auch ihre drei Partien gewonnen. "Wir haben drei Siege eingefahren und das war in Ordnung. Aber in der nächsten Runde wird das schon anders aussehen. Ich habe zum Beispiel Schonnebeck gesehen und sie haben mich überrascht, dass sie mit der Ersten angetreten sind. Sie sind der Topfavorit, sie gilt es meiner Meinung nach zu schlagen", bilanzierte VfB-Trainer Issam Said.

Issa Issa (38) avancierte am Ende gar zum tagesbesten Torschützen. Chamdin Said (35) zeigte sich mit sechs Treffern auch treffsicher. Trainer Said: "Ja, Issa Issa fühlt sich auch mit 38 Jahren in der Halle pudelwohl. Das gilt auch für meinen Bruder Chamdin. Ich hoffe, dass die beiden unser Team noch sehr weit in diesem Turnier führen werden."

Neben Frohnhausen konnte sich in der Quali-Gruppe 9 auch Freizeitligist Essener FC über den Einzug in die nächste Runde freuen.