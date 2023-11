DFB-Pokal-Auslosung: BVB muss nach Stuttgart, heißer Zweitliga-Knaller

Am Sonntag wurde das Achtelfinale im DFB-Pokal gezogen. Borussia Dortmund muss auswärts ran.

Am Sonntag wurde das Achtelfinale im DFB-Pokal ausgelost. Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund zog Parasportlerin Denise Schindler die Kugeln.

In dieser Spielzeit stehen neben den sechs Bundesligisten acht Zweitligisten, ein Drittligist und ein Viertligist in der Runde der letzten 16, die am 5. und 6. Dezember ausgetragen wird.

Aus dem Revier war nur noch der Borussia Dortmund im Lostopf, der gleich in der ersten Partie gegen den VfB Stuttgart gelost wurde. Der BVB muss in Stuttgart antreten.

Drittligist 1. FC Saarbrücken, der sensationell den FC Bayern ausschalten konnte, bekam Eintracht Frankfurt als Gegner. Wieder ein Topspiel für die Saarländer. Genau wie das Zweitliga-Duell zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV - die Begegnungen können sich sehen lassen.

Nur sechs Bundesligisten unter den letzten 16 Teams, das gab es noch nie - sollte man meinen. Doch in der Saison 1992/93 war das auch so. Damals gab es zwar noch eine Qualifikations-Runde, in der sich der damalige Bundesligist SG Wattenscheid blamierte.

Im Achtelfinale standen dann aber am Ende nur sechs Teams aus Liga eins. Mit Parallelen zum derzeitigen Wettbewerb. Bayern flog früh raus, damals beim BVB. Und der FC Homburg, der nach dem Sieg gegen Fürth im Achtelfinale steht, war auch damals unter den letzten 16. Dort schied man gegen den 1. FC Nürnberg aus.

Diesmal geht es im Achtelfinale gegen den Schalke-Bezwinger FC St. Pauli. Nach dem Coup beim SC Freiburg hatte der SC Paderborn auf ein Heimspiel gehofft. Es kam anders: Es geht zum Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen.

Die Partien in der Übersicht:

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund

1. FC Saarbrücken - Eintracht Frankfurt

Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg

Hertha BSC - Hamburger SV

FC Homburg - St. Pauli

Bayer Leverkusen - SC Paderborn

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg

1. FC Magdeburg - Fortuna Düsseldorf