DFB-Pokal: Revier-Knaller zwischen Bochum und BVB - Die Auslosung zum Nachlesen

Im DFB-Pokal-Achtelfinale kommt es zum Revier-Kracher zwischen dem VFL Bochum und Borussia Dortmund.

Die Spiele in der Übersicht:

SV Sandhausen - SC Freiburg

SC Paderborn - VfB Stuttgart

Union Berlin - VfL Wolfsburg

Eintracht Frankfurt - SV Darmstadt 98

VfL Bochum - Borussia Dortmund

1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München

RB Leipzig - TSG 1899 Hoffenheim

1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf

19:30 Uhr - Das war es dann auch schon wieder. Die Losfee beschert den Fans des VfL Bochum und Borussia Dortmund das Nachbarschafts-Duell im DFB-Pokal Achtelfinale. Das Spiel wird entweder am 31. Januar oder am 1., 7. oder 8. Februar 2023 stattfinden.

Und abschließend kommt es zum Zweitliga-Duell. Der 1. FC Nürnberg spielt gegen Fortuna Düsseldorf.

RB Leipzig spielt gegen die TSG 1899 Hoffenheim.

Der 1. FSV Mainz 05 muss gegen den Rekord-Pokalsieger FC Bayern München ran.

Der VfL Bochum darf zuhause ran. Und es kommt zum Derby! Revier-Nachbar Borussia Dortmund ist zu Gast.

Eintracht Frankfurt empfängt die Nachbarn vom SV Damstadt 98.

Union Berlin darf als erster Bundesligist zuhause ran. Der Bundesliga-Spitzenreiter spielt gegen den VfL Wolfsburg.

Der SC Paderborn spielt gegen den VfB Stuttgart.

SV Sandhausen empfängt den SC Freiburg.

19:21 Uhr - Die Auslosung beginnt

19:15 Uhr - Oliver Bierhoff wird die Auslosung leiten. Bevor es aber an die Loskugeln geht wird noch auf die Highlights von Maria Asnaimer von der TuS Germania Lohauserholz-Daberg geblickt, die sich im letzten Jahr in der siebten Liga die "Torjägerkanone für alle" gesichert.

19:02 Uhr - Schon im vergangenen Jahr waren es der VfL Bochum und Borussia Dortmund, die den Ruhrpott im Achtelfinale repräsentierten. Der VfL feierte damals einen starken 3:1-Erfolg über den FSV Mainz 05. BVB-Fans dürften sich dagegen ungern an das Achtelfinale erinnern. Beim FC St.Pauli verlor Schwarz-Gelb mit 1:2.

18:45 Uhr - In etwa einer halben Stunde soll es losgehen. Die Kugeln werden im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund gezogen.

Elf Bundesliga-Teams und fünf Zweitligisten befinden sich noch im Lostopf. Damit ist auch klar, dass jeweils die erstgezogene Mannschaft automatisch Heimrecht hat. Diese Mannschaften sind noch dabei:

VfL Bochum, Borussia Dortmund, 1. FSV Mainz 05, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg, TSG 1899 Hoffenheim, SC Freiburg, FC Bayern München, VfB Stuttgart, Union Berlin, 1. FC Nürnberg, Darmstadt 98, SC Paderborn, Fortuna Düsseldorf, SV Sandhausen.

Losfee ist Maria Asnaimer. Die Angreiferin der TuS Germania Lohauserholz-Daberg erzielte im vergangenen Jahr in 33 Partien 93 Tore in der siebten Liga und erhielt dafür die "Torjägerkanone für alle".

Das Achtelfinale wird aufgrund der Weltmeisterschaft in Katar erst am 31. Januar und am 1., 7. und 8. Februar ausgetragen. Es ist das erste Mal in der Geschichte des DFB-Pokals, dass die Runde auf vier Termine aufgeteilt wird.

Herzlich willkommen zur Auslosung des Achtelfinals im DFB-Pokal. Ab 19:15 Uhr werden die Kugeln gezogen. Auch für zwei Revier-Klubs wird der nächste Gegner ermittelt.