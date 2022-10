DFB-Pokal: Hoffenheims Pokal-Fluch begann nach Sieg gegen Schalke

Der FC Schalke 04 tritt in der 2. DFB-Pokalrunde am Dienstagabend bei der TSG Hoffenheim an. Dieses Duell gab es vor neun Jahren schon einmal.

Knapp eineinhalb Jahrzehnte nach dem Aufstieg in die Bundesliga gehört die TSG Hoffenheim längst zum Establishment des Oberhauses. Vor vier Jahren zogen die Kraichgauer in die Champions League ein, und nach dem 3:0-Sieg gegen Schalke am Freitag ist das Team von Trainer André Breitenreiter derzeit als Tabellenvierter aussichtsreich unterwegs. Im DFB-Pokal hingegen gelang es der TSG bislang noch nicht, Spuren zu hinterlassen. 20 Mal waren die Hoffenheimer dabei, doch spätestens im Viertelfinale war immer Endstation. Und in den vergangenen sieben Jahren schieden sie noch früher aus, meistens in der zweiten Runde. TSG Hoffenheim: 3:1-Sieg gegen Schalke in Pokalsaison 2013/14 Zum vorletzten Mal zog die TSG in der Saison 2013/14 in die Runde der letzten Acht ein. Ein Sieg über den FC Schalke 04, Hoffenheims Zweitrunden-Gegner am Dienstagabend (20.45 Uhr, RS-Liveticker), ebnete den Sinsheimern damals den Weg ins Viertelfinale. Mit 3:1 gewannen sie im Dezember 2013 in Gelsenkirchen. Schon nach 35 Minuten war die Partie aus S04-Sicht eigentlich gelaufen. Durch Tore von Kai Herdling, Kevin Volland und Roberto Firmino führte die TSG zu diesem Zeitpunkt bereits mit 3:0. Das Schalker Starensemble um Benedikt Höwedes, Kevin-Prince Boateng und Julian Draxler kam in der zweiten Halbzeit nur noch zum Anschluss durch Jefferson Farfan. Es sollte der bis heute letzte Sieg im Pokal von Hoffenheim gegen einen Bundesligisten bleiben. Nach dem Sieg auf Schalke scheiterten die Kurpfälzer am VfL Wolfsburg (2:3). In den folgenden Spielzeiten gab es Pleiten gegen die Erstligisten Borussia Dortmund (2014/15), 1. FC Köln (2016/17), Werder Bremen (2017/18), RB Leipzig (2018/19), FC Bayern (2019/20) und SC Freiburg (2021/22). Dazu kamen Blamagen gegen die Zweitligisten 1860 München (2015/16) sowie Greuther Fürth (2021/21). Ob diese Negativ-Serie am Dienstagabend gegen Schalke ein Ende findet? Die Bilanz der Königsblauen aus der jüngeren Vergangenheit liest sich jedenfalls gar nicht so schlecht, wenngleich sie sich im Vorjahr beim Aus gegen 1860 München nicht mit Ruhm bekleckerten (0:1). Doch davor schaffte es Schalke fünfmal in Serie mindestens ins Achtelfinale. 2018 befand sich der Revierklub sogar auf dem Sprung zum Endspiel. Doch auch aufgrund einer strittigen Schiedsrichter-Entscheidung scheiterte S04 im Halbfinale knapp am späteren Sieger Eintracht Frankfurt. Seither entwickelte sich allerdings Vieles zum Negativen bei den Knappen. Und angesichts der jüngsten Auftritte beider Teams inklusive des deutlichen 0:3 aus Schalke-Sicht am Freitag dürften Hoffenheims Chancen auf ein Ende der Sieglos-Serie gegen Bundesliga-Teams am Dienstagabend besser denn je stehen.

