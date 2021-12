Erstmals seit 2017/18: Nur FC Bayern im Champions-League-Achtelfinale

Erstmals seit der Saison 2017/18 hat nur der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München das Achtelfinale der Champions League erreicht.

Die Münchner überstanden als einziger der vier Bundesliga-Clubs in dieser Saison die Vorrunde - und blieben sogar ohne Punktverlust. Nach RB Leipzig und Borussia Dortmund scheiterte am Mittwoch auch der VfL Wolfsburg in der Königsklasse. Die Niedersachsen schafften es im Gegensatz zu Dortmund und Leipzig zudem nicht in die Europa League, die im neuen Jahr mit einer Zwischenrunde fortgesetzt wird.