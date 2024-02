Der Holzwickeder SC hat die Tabellenführung in der Westfalenliga 2 übernommen. Dahinter geht es weiter eng zu.

Die Westfalenliga 2 ist mit dem 17. Spieltag nun komplett aus dem Winterschlaf erwacht. Und gleich im ersten Spiel gab es eine Überraschung. Aufsteiger SpVgg Horsthausen entführte am Samstag einen 2:1-Sieg vom Spitzenteam TuS Erndtebrück.

Das ließen die anderen Spitzenteams nicht ungenutzt. Der Holzwickeder SC übernahm durch ein 2:1 beim SC Obersprockhövel die Tabellenführung.

Der SV Westfalia Soest ließ aber nicht abreißen. Der Aufsteiger fertigte den Lüner SV mit 3:0 ab. Der LSV kommt auch nach der Trennung von seinem Trainer anscheinend nicht in Tritt.

Die Spitze ein wenig abreißen lassen musste Concordia Wiemelhausen. Trotz einer 1:0-Halbzeitführung reicht es beim BSV Schüren nur zu einem 1:1 und einem Punktgewinn.

Der RSV Meinerzhagen hat sich indes für seine Moral mit drei Punkten belohnt. Gegen den FC Iserlohn lagen sie zur Pause mit 0:1 hinten, nur um in der zweiten Halbzeit dann aufzudrehen und das Spiel noch in ein 3:1 zu drehen.

Der Spieltag in der Übersicht TuS Erndtebrück – SpVgg Horsthausen 1:2 (1:2) SV Sodingen – Hombrucher SV 1:0 (0:0) FC Lennestadt – SC Neheim 2:2 (1:2) BSV Schüren – Concordia Wiemelhausen 1:1 (0:1) Lüner SV – SV Westfalia Soest 0:3 (0:1) RSV Meinerzhagen – FC Iserlohn 3:1 (0:1) SC Obersprockhövel – Holzwickeder SC 1:2 (0:1) Wacker Obercastrop – DSC Wanne-Eickel 2:1 (2:1)

Der SV Sodingen unter Trainer Michael Wurst sammelt auch im neuen Jahr weiter Punkte für den Klassenerhalt. Die Sodinger spielten bereits ab 13 Uhr. Ein 1:0-Heimsieg gegen den Hombrucher SV ließ den Abstand auf die Abstiegsränge immerhin nicht schmelzen.

Der DSC Wanne-Eickel wollte den Blick gerne in die obere Tabellenhälfte richten. Und bei Wacker Obercastrop sah es zunächst so aus, als würden dem Taten folgen. Doch die frühe Führung durch Xhino Kadiu (4.) war nicht genug. Obercastrop trotzte der Umstellung in der sportlichen Leitung und stellte noch vor der Pause auf den 2:1-Endstand. In der 90. Minute sah DSC-Trainer Pascal Beilfuß noch die Rote Karte. Wacker-Spieler Marko Onucka musste in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz.

Der FC Lennestadt und der SC Neheim trennten sich 2:2.