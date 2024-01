Wacker Obercastrop: Großkreutz-Kneipe statt RWO-Test - dienstältester Spieler geht

Beim Wacker Obercastrop verabschiedet sich ein verdienter Spieler. Er verlässt den Verein nach sechseinhalb Jahren.

Restaurantbesuch statt Testspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen: Der SV Wacker Obercastrop wollte am Mittwochabend eigentlich im Rahmen der Vorbereitung auf die Restserie in der Westfalenliga 2 gegen den ambitionierten Regionalligisten proben. Doch die Partie fiel den Witterungsbedingungen zum Opfer.

Stattdessen wurde Vereinsangaben zufolge drinnen trainiert - gefolgt von einem Besuch im "Mit Schmackes", dem Lokal von Kevin Großkreutz. Am Abend teilte Wacker ein Foto, das den Weltmeister von 2014 mit seinen Teamkollegen vor dem Eingang des Restaurants im Dortmunder Kreuzviertel zeigt.

Nach der RWO-Absage ist die SpVgg Horsthausen am Sonntag (14. Januar, 15 Uhr) der nächste Testspielgegner der Obercastroper. Gegen den Ligakonkurrenten wird Robin Franke nicht mehr mit dabei sein. Der 27-Jährige verlässt den Verein und geht in die Landesliga. Er schließt sich den Sportfreunden Wanne-Eickel an.

Damit verliert der SV einen seiner zwei dienstältesten Spieler. Franke war seit Sommer 2017 im Klub, nur Elvin Shala gehört dem Kader genauso lange an. In seinen sechseinhalb Jahren Obercastrop feierte Franke Aufstiege in die Landes- und Westfalenliga.

In der laufenden Saison nahmen die Spielanteile des Mittelfeldmanns allerdings ab. In neun Partien kam er zum Einsatz, nur zweimal stand er in der Startelf. "Robin hat über viele Jahre gute Leistungen für den SV Wacker gezeigt und viele Erfolge mit dem Klub gefeiert. Jetzt möchte er einen anderen Weg gehen", sagt Geschäftsführer Tim Eibold. "Das ist sehr schade für uns, aber wir wollten dem Wunsch entsprechen. Wir wünschen Robin für seine Zukunft alles Gute."

Damit steht die nächste Trennung beim Tabellensechsten der Westfalenliga 2, der bei nur drei Punkten Rückstand auf den Aufstiegsplatz weiter vom Aufstieg träumen darf. Erst am Dienstag hatte der Verein die Trennung von Trainer Toni Molina vermeldet. Der Nachfolger des Coaches, der aus beruflichen Gründen geht, soll in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden.