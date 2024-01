Vor dem Jahreswechsel platzte die Bombe beim Westfalenligisten Hombrucher SV: Etliche Spieler werden den HSV verlassen und der Verein zieht einen Rückzug in Erwägung.

Der Hombrucher SV steht als Aufsteiger in der Westfalenliga 2 auf einem Abstiegsplatz. Jedoch sind die Dortmunder punktgleich mit dem SV Sodingen, der den ersten Nicht-Abstiegsplatz belegt. So weit, so gut. Wäre da nur nicht die missliche Finanzlage, die vor dem Jahreswechsel öffentlich wurde.

Der Verein stand nach dem Absprung von mehreren Sponsoren vor einem Scherbenhaufen. Auch die Abmeldung der Westfalenliga-Mannschaft zur Rückrunde war ein Thema.

War, weil es mittlerweile eine Entscheidung gibt - eine positive. Wie das Portal "Fupa" berichtet, haben Jugendleiter Jörg Keuntje, Stephan Dworaczek, der jahrelange Chef-Betreuer und jetzige Sportliche Leiter sowie Willi Tiemann, ehemaliger Sportlicher Leiter, mit Hochdruck an der Rettung des Westfalenligisten gearbeitet und können nun vermelden, dass die Saison zu Ende gespielt wird.

Tiemann gegenüber "Fupa": "Jörg hat sich voll reingehangen. Wir konnten nun eine engere finanzielle Verzahnung mit dem Juniorenbereich hinbekommen, so dass die Spieler keine Abstriche machen müssen. Die finanziellen Zusagen unsererseits werden eingehalten. 13 Mann haben ihre Abmeldung zurückgenommen und bekommen ihre Bezüge wie vereinbart."

Demnach werden die Spieler Jan Hennig, Benedikt Mroß, Benedikt Buchholz, Domenic Palmieri, Daniel Ansah, Stefan Bienewald, Mohammed Cisse, Kai Jonda, Tim Schrade, Nico Sonnen, Fabian Vargues Martins, Robin Vargues Martins und Jannik Tipkemper weiter für Hombruch spielen. Zudem soll der Kader mit U19-Spielern aufgefüllt werden. Und, klar: Nach dem Rücktritt des Trainerteams Karim Bouasker und Jonas Acquistapace wird auch noch ein neuer Chefcoach gesucht.

Bleibt abzuwarten, ob dieser dann mit dem übriggebliebenen Kader plus den Nachwuchsleuten die Westfalenliga halten kann. Die Rückrunde beginnt für den Hombrucher SV am 3. Februar (Sonntag, 15 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim SV Sodingen.