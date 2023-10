Westfalenliga 2: Wiemelhausen dreht Spitzenspiel - Wanne-Eickel beendet Flaute

Der TuS Erndtebrück verteidigt die Tabellenführung am 12. Spieltag der Westfalenliga 2. Doch die Konkurrenz bleibt ihnen auf den Fersen.

Mit einem 2:0-Heimsieg hat der DSC Wanne-Eickel die Negativ-Serie von drei Spielen ohne Sieg in der Westfalenliga 2 beendet. Gegen den Tabellenvorletzten SC Neheim eröffnete Stürmer Xhino Kadiu (50.) den 12. Spieltag für die Wanne-Eickeler. Emircan Savurgan machte den Deckel drauf (85.). Somit kann der DSC wieder etwas Richtung Spitzengruppe schielen.

Die führt weiterhin der TuS Erndtebrück an, der sich gegen den RSV Meinerzhagen mit 1:0 durchsetzen konnte. Die Tabellenführung bleibt so weiter in der Hand des Oberliga-Absteigers.

Doch punktgleich dahinter lauert schon Concordia Wiemelhausen. Dank eines gut aufgelegten Doppelpackers Patrick Sacher (59./90.+2) konnten die Bochumer einen 0:1-Rückstand gegen Wacker Obercastrop noch in ein 3:1 drehen. Dennis Gumpert hatte zwischendurch ebenfalls noch getroffen (67.).

Der Lüner SV erledigte seine Aufgabe beim Hombrucher SV mit 3:1 und macht das Spitzentrio somit komplett. Zur Halbzeit waren noch keine Tore gefallen.

Gar keine Tore gab es bei der Begegnung SV Westfalia Soest gegen den SV Sodingen. Der Gastgeber bleibt trotz des Unentschiedens weiter der beste Aufsteiger. Die Sodinger stehen weiterhin auf einem Abstiegsplatz, obwohl sie in den vergangenen Wochen beständig punkteten.

Die Ergebnisse im Überblick SpVgg Horsthausen – Holzwickeder SC 1:2 (1:1) Lüner SV – Hombrucher SV 3:1 (0:0) TuS Erndtebrück – RSV Meinerzhagen 1:0 (1:0) SC Obersprockhövel – FC Iserlohn 2:0 (1:0) SV Westfalia Soest – SV Sodingen 0:0 FC Lennestadt – BSV Schüren 2:1 (2:0) SV Wacker Obercastrop – Concordia Wiemelhausen 1:3 (0:0) DSC Wanne-Eickel – SC Neheim 2:0 (0:0)

Der FC Lennestadt setzte ein kleines Lebenszeichen. Der Tabellenletzte gewann gegen den BSV Schüren mit 2:1. Auch beim SC Obersprockhövel geht es nach oben. Im Mittelfeld-Duell gegen den FC Iserlohn gab es einen 2:0-Sieg.

Der Holzwickeder SC hat indes die SpVgg Horsthausen wieder in die Gefahrenzone geschossen. Der Aufsteiger aus Herne verlor mit 1:2 gegen den HSC, obwohl sie durch Güngör Kaya in Führung gegangen waren (5.). Der Torschütze sah aber noch in der ersten Halbzeit die Rote Karte.