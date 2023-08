Westfalenliga 2: Obercastrop verpasst den zweiten Sieg in Folge

Die Westfalenliga 2 sorgt am zweiten Spieltag für Tore auf allen Plätzen. Holzwickede an der Spitze. Wanne-Eickel holt einen Punkt gegen Großkreutz und Co.

Deutlich enger als noch am ersten Spieltag ging es in der Westfalenliga 2 zu. Ein Offensiv-Feuerwerk lieferten sich der Holzwickeder SC und der SC Obersprockhövel – mit dem besseren Ende für den Gastgeber und Tabellenführer. Den Torreigen zum schlussendlichen 4:3 (3:3) eröffnete Holzwickedes Andreas Spais (2.). Patrick Adam Dytko glich für die Gäste aus und ging dank Adrian Wasilewski (24.) sogar in Führung. Spais egalisierte mit seinem zweiten Treffer (40.), bevor ein Eigentor von Holzwickedes Philipp Gödde (43.) und Pjer Radojcic (45.+1) für den Pausenstand sorgten. Den Siegtreffer erzielte Dylan Pires (90.+2). Weniger spektakulär war auf dem Papier das 1:1 (1:1) von Concordia Wiemelhausen und dem BSV Schüren. Rene Michen brachte die Bochumer in Front (42.). Simon Rudnik glich vor der Pause aus (45.) Der RSV Meinerzhagen hat sich indes von der 0:4-Pleite zum Auftakt in Schüren erholt. Beim FC Iserlohn gewannen sie mit 4:1 (1:0). Jan Germann (31.), Raphael Schwarzer (50.), Lukas Finke (57.) und Inan Yetkiner (90.+2) erzielten die RSV-Tore. Der Treffer von Justus Kulczynski (82.) fiel nicht weiter ins Gewicht. Im Vorjahr war der SV Sodingen noch die beste Herner und Wanne-Eickeler Mannschaft in der Westfalenliga 2. Doch nun musste der Traditionsverein die zweite Schlappe in Folge schlucken. Nach dem 0:2 im Derby gegen den DSC Wanne-Eickel setzt es eine 2:3-Niederlage beim Hombrucher SV. Dabei hatten die Sodinger zur Pause sogar durch Treffer von Michel Post (18./42.) mit 2:1 geführt. Yannik Schrey (34.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. Doch Luca Marco de Angelis (63.) und Domenico Palmieri (84.) drehten das Spiel noch. DSC besteht gegen Großkreutz-Team Der DSC Wanne-Eickel konnte auf seinen Auftaktsieg keinen zweiten folgen lassen. Gegen Wacker Obercastrop reichte es schlussendlich zu einem 2:2 (1:1). Xhino Kadiu hatte den Gastgeber in Führung gebracht. Die Gäste um Kevin Großkreutz drehten das Spiel aber in der Folge (25./75.), ehe die Wanne-Eickeler noch zum späten Ausgleich kamen (86.). Der SV Westfalia Soest feierte indes seinen ersten Sieg in der Verbandsliga. Der Aufsteiger gewann gegen den Lüner SV mit 2:1 (0:1). Ein Doppelpack von Simon Kötter (54./64.) machte den Führungstreffer von Rene Lindner (12.) zunichte. Auf den ersten Sieg nach dem Aufstieg wartet die SpVgg Horsthausen weiter. Die Herner verloren gegen TuS Erndtebrück mit 2:3 (2:1). Auch sie gaben eine Führung aus der Hand. Diyar Dilek (21.) und Mahmud Siala (45.+3) trafen für die SpVgg. Erndtebrück glich erst durch Leandro Fünfsinn (40.) aus, danach besorgten Shion Ueno (48.) und Elmin Heric (60.) den zweiten Saisonsieg des TuS. Bereits am Freitag hatte der SC Neheim mit 3:0 (1:0) gegen den FC Lennestadt gewonnen. Für den Gastgeber trafen Janik Hülsmann (34.), Jonas Janetzki (64.) und Johannes Thiemann (90.).

