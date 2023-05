Westfalenliga 2: DSC Wanne-Eickel mit Last-Minute-Rettung - Trainer Basile zu Tränen gerührt

Der DSC Wanne-Eickel hat am letzten Westfalenliga-Spieltag mit 5:0 gegen den RSV Meinerzhagen gewonnen und den Klassenerhalt geschafft. Der Dank galt Trainer Davide Basile.

Was für ein Finish in der Westfalenliga 2: Am letzten Spieltag der Saison konnte der DSC Wanne-Eickel die Abstiegsplätze doch noch verlassen und den Klassenerhalt sichern. Ein 5:0 (2:0)-Erfolg über den RSV Meinerzhagen sowie die 2:4-Niederlage von YEG Hassel im Parallelspiel gegen den SC Neheim löste großen Jubel aus.

DSC-Trainer Davide Basile ordnete die Ergebnisse passend ein: "Wir hatten es nicht mehr in der eigenen Hand. Wir waren auf Patzer der direkten Konkurrenz angewiesen. Dementsprechend konnte ich mich bei unseren Toren nicht ausgelassen freuen. Als dann die Nachricht kam, dass YEG Hassel verloren hat, ist alles aus mir rausgekommen. Danke an den SC Neheim. Dass man die Saison so sportlich zu Ende spielt, wenn es um nichts mehr geht, ist aller Ehren wert."

Im Anschluss an den erleichternden Freudenausbruch über die Last-Minute-Rettung wusste die Mannschaft, bei wem sie sich zu bedanken habe und stimmten Sprechchöre für ihren Coach an. Im Interview mit RevierSport versuchte dieser seine Gefühle zu beschreiben und verriet mit Tränen in den Augen: „Das ist unbeschreiblich emotional. Im Endeffekt hat die ganze harte Arbeit Früchte getragen. Ich hatte schon immer einen guten Draht zur Mannschaft und war als Spieler immer sehr nah an jedem Einzelnen. Ich kann mich nur bei allen Jungs bedanken, dass sie sich auch für mich den Hintern aufgerissen haben.“

DSC Wanne-Eickel: Schultz - Robert, van der Heusen (80. Merhi), Kampmann (86. Ayaz), Teichmöller - Hauswerth (86. Dzinic), Anobian, Strohmann, Preissing (11. Matuszak) - Kadiu, Sdzuy (80. El-Hamad) Schultz - Robert, van der Heusen (80. Merhi), Kampmann (86. Ayaz), Teichmöller - Hauswerth (86. Dzinic), Anobian, Strohmann, Preissing (11. Matuszak) - Kadiu, Sdzuy (80. El-Hamad) RSV Meinerzhagen: Wroblewski - Karakus, Sordi, Neumann, Abdellaoui - Dissing, Calik, Toure (60. Swahibu), Akhabach - Scherbaum, Azirar (36. Gürsoy) Schiedsrichter: Markus Cinar Tore: 1:0 Hauswerth (36.), 2:0 van der Heusen (45.), 3:0 Kadiu (69.), 4:0 Kadiu (76.), 5:0 Sdzuy (80.) Zuschauer: 174

Während der 90 Minuten brachten die Gastgeber alle wichtigen Tugenden auf den Platz, die im Abstiegskampf gefragt sind. Luca Hauswerth erzielte den brustlösenden Treffer zum 1:0 (36.), Defensivmann Christoph van der Heusen erhöhte mit dem Pausenpfiff auf 2:0 (45.).

Im zweiten Durchgang schraubten Xhino Kadiu (69., 76.) und David Sdzuy (80.) das Ergebnis in die Höhe - Endstand 5:0. Trainer Basile war bockstolz: „Das war der absolute Wahnsinn. Mir war bewusst, dass wir die Qualität haben. Jeder hat die nötigen Meter gemacht und ist in die Zweikämpfe gegangen. Darauf kam es an. Das war Herz und Leidenschaft pur.“

Am Schluss waren sich alle einig: Diese Saison sollte schnell abgehakt und vergessen werden. Das Minimalziel ist erreicht, im Sommer erfolgt ein Umbruch. Trotz zahlreicher Verletzungen und Probleme der vergangenen Woche haben alle an einem Strang gezogen. "Jedem Jungen, der hier auf dem Platz stand, gilt ein Dankeschön. So einen Auftritt nach den letzten Wochen hinzulegen beweist absolute Charakterstärke“, erzählte Basile.