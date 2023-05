Transfercoup: Dortmunder Westfalenligist schlägt in der Regionalliga zu

Westfalenligist Lüner SV hat sich hochkarätig verstärkt. Ein neuer Linksverteidiger kommt aus der Regionalliga West.

Beim Lüner SV ist offensichtlich die Luft raus. Das Team aus der Westfalenliga 1 hat den Klassenerhalt bereits sicher und auch nach oben geht nichts mehr. Dass ein konkretes Ziel fehlt, zeigt sich in den Ergebnissen der letzten Wochen: Fünf Pleiten in Serie setzte es zuletzt für den LSV.

Gute Nachrichten verbreitete der Verein dafür außerhalb des Platzes: Mit Mike Pihl haben sich die Westfalen hochkarätig verstärkt. Der 29-Jährige kommt im Sommer vom Regionalligisten Rot Weiss Ahlen nach Lünen. Bei RWA gehört Pihl in dieser Saison zum erweiterten Stammpersonal. Er bestritt 21 Partien, 15 davon von Beginn an.

Der gebürtige Dattelner ist auf der linken Abwehrseite zuhause, kann aber auch als Rechtsverteidiger oder auf den offensiven Außen eingesetzt werden. "Ich wollte ihn schon zu meiner Zeit beim Holzwickeder SC haben. Daher freuen sich der Lüner SV und umso mehr ich, dass es endlich geklappt hat. Mit seiner Erfahrung soll er unsere Truppe als lokaler Spieler und als Lüner Junge führen", freut sich Trainer Axel Schmeing.

Pihl, der in Lünen wohnt, hat in seiner gesamten Laufbahn nie unterhalb der fünften Liga gespielt. In der Jugend spielte er für Ahlen in der U19-Bundesliga, anschließend wechselte er zum SC Roland und vier Jahre später zur Hammer SpVg. 2019 folgte die Rückkehr nach Ahlen - gekrönt vom Aufstieg in die Regionalilga. Insgesamt kann Pihl auf 211 Einsätze in der Oberliga Westfalen (25 Tore) sowie 77 Begegnungen in der vierten Liga (ein Tor) zurückblicken. Ab dem Sommer wird er dann erstmals in der Westfalenliga auflaufen.

Vor der Verpflichtung des Routiniers hatte Lünen mehre Nachwuchstalente unter Vertrag genommen. Dabei handelt es sich um Sergen Bozcan (Mengede 08/20 U19), Pablo Carriazo, Michael Vrljic (beide Hombrucher SV U19), Luis Schultz, Lennox Williams (beide VfB Waltrop U19) und Conner Schönfelder (GS Cappenberg).