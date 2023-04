Westfalenliga 2: Westfalia Herne vor dem Abstieg - Top-Duo mit Kantersiegen

In der Westfalenliga 2 marschiert der FC Brünninghausen in Richtung Aufstieg, zwei Mannschaften stehen vor dem Abstieg. In der Westfalenliga 1 setzt sich Erkenschwick wieder an die Tabellenspitze.

An der Spitze der Westfalenliga 2 spielen der FC Brünninghausen und Türkspor Dortmund weiter in einer eigenen Liga. Brünninghausen konnte dabei den Vorsprung von vier Punkten wahren. Im Heimspiel gegen den FC Iserlohn trafen Sebastian Kruse (27.) und Dietrich Liskunov (43.) noch vor der Pause zur 2:0-Führung. In Durchgang zwei gelang früh die Vorentscheidung durch Silas Lennertz (57.). Aber auch Türkspor Dortmund löste die Aufgabe FC Lennestadt mehr als problemlos. Schon zur Halbzeit stand es dabei 5:1. Lennestadt ging durch Bernie Lennemann in Führung (2.). Dann drehten die Dortmunder aber auf und sorgten durch Pascal Schmidt (18.), einen Doppelpack von Mateus Ayala Cardoniz (21./32.), ein Eigentor von Christoph Hebbeker (34.) und Dario Biancardi (36.) noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Nach der Pause legte Türkspor durch Biancardi (46.), Yasin Ülgen (81.) und Adem Cabuk (84.) nach und stellte auf 8:1. Lennestadt hat währenddessen nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang. Dort steht nun der DSC Wanne-Eickel. Die Eickeler unterlagen im Auswärtsspiel beim BSV Schüren mit 2:3. Michael Hines (14.) und Arif Et (25.) brachten Schüren früh in Führung. Kai Strohmann sorgte durch sein Tor (78.) dann nochmal für eine spannende Schlussphase. Jonas Schneck machte aber alles klar (93.), auch wenn erneut Strohmann noch das 3:2 erzielte (94.). Schüren zieht durch den Sieg einen Punkt an Wanne-Eickel vorbei an das rettende Ufer. Alle Teams bis zum 5. Platz sind aber noch abstiegsbedroht. Von Wanne-Eickel auf dem ersten Abstiegsrang bis zum SC Obersprockhövel auf Platz fünf sind es nämlich nur sechs Zähler. Am Ende wird es für ein Duo fast hoffnungslos: Die DJK TuS Hordel und der SC Westfalia Herne stehen vor dem Abstieg in die Landesliga. Während Hordel 0:2 bei Concordia Wiemelhausen verlor, setzte es für Herne eine 1:3-Pleite im Heimspiel gegen Obersprockhövel. Die Weiteren Ergebnisse der Westfalenliga 2: SV Sodingen – YEG Hassel 3:1 Holzwickeder SC – RSV Meinerzhagen 2:0 SV Wacker Obercastrop – SC Neheim 1:1 In der Westfalenliga 1 konnte die Spvgg. Erkenschwick erneut gewinnen. 1:0 gewann Erkenschwick bei TuS Hiltrup. Das Tor des Tages erzielte natürlich der Führende der Torjägerliste Stefan Oerterer (29.). Der Konkurrent um den Aufstieg SC Peckeloh patzte indes beim SC Westfalia Kinderhaus mit 0:2. Aufgrund des besseren Torverhältnisses übernimmt Erkenschwick punktgleich mit Peckeloh damit wieder die Tabellenführung. Der große Vorteil für Erkenschwick: Zwei Spiele haben sie weniger absolviert als Peckeloh. Die Weiteren Ergebnisse der Westfalenliga 1: SV Borussia Emsdetten – Hammer SpVg 1:1 FC Preußen Espelkamp – Grün-Weiß Nottuln 1:1 Lüner SV – SV Mesum 1:5 SC Verl II – SV Rödinghausen II 6:0 SV Rot-Weiß Deuten – TuS Haltern 1:1

