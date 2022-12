Concordia Wiemelhausen: So bewertet der Sportchef die Situation

In der Westfalenliga 2 steht Concordia Wiemelhausen auf dem achten Platz. Damit sind die Bochumer voll im Plan.

Nach der Last-Minute-Rettung in der vergangenen Saison standen die Zeichen bei Concordia Wiemelhausen wieder voll auf Klassenerhalt.

Bislang sind sie in der Westfalenliga 2 auch auf einem guten Weg. Mit dem achten Platz zur Winterpause ist man absolut zufrieden.

Ein einstelliger Tabellenplatz ist das Ziel bei den Bochumern. Aber in der sehr engen Westfalenliga 2 sind bis auf die Top-Mannschaften noch beinahe alle anderen in der Verlosung. Concordia Wiemelhausen muss und will deshalb möglichst weiter punkten.

Uwe Gottschling (Sportlicher Leiter Concordia Wiemelhausen) über…

… die Hinrunde in der Westfalenliga 2: "Wenn ich der Hinrunde eine Schulnote geben müsste, würde ich ein befriedigend (3) verteilen. Mit den 19 Punkten bisher sind wir sehr zufrieden. Wir haben uns dadurch schon eine gute Basis für den Klassenerhalt erarbeitet. Aber wir haben auch viele Punkte verschenkt. Es hätten durchaus drei oder vier Zähler mehr sein können. Allerdings haben wir auch nur in zwei, drei Spielen wirklich schlecht gespielt. Auch gegen die Mannschaften aus der Top-Gruppe haben wir gut mithalten können."

… personelle Veränderungen in der Winterpause: "Mit Moritz Amedick und Dennis Gumpert werden wohl zwei Langzeitverletzte zurückkommen. Das sind zwei wichtige interne Zugänge. Verlassen wird uns allerdings Efekan Ulupinar. Sonst wird es wenig Bewegung geben. Externe Zugänge planen wir derzeit nicht. Wenn wir jemanden holen, muss er über gute Fähigkeiten verfügen und sportlich sowie menschlich in die Mannschaft passen."

…die Ziele für 2023: "Wir wollen auch in der kommenden Saison in der Westfalenliga spielen. Wir haben zu Beginn gleich ein schwieriges Programm. Da müssen wir unsere Leistung auf den Platz bringen, das haben wir auch den Spielern so gesagt. Es werden wohl am Ende 36 oder 38 Punkte reichen, um in der Liga zu bleiben. Wenn wir nochmal 19 Punkte holen, wären wir sehr glücklich. Aber die Liga ist eng, wir müssen hellwach sein. Die Liga ist in dieser Saison nun mal sehr eng."

…die Vorbereitung: "Wir starten unsere Vorbereitung am 5. Januar. Dann geht es schon in die Vorrunde der Hallenstadtmeisterschaft. Es folgen dann noch Testspiele gegen RW Stiepel, TuS Ennepetal, die Spvgg Sterkrade-Nord und Grün-Weiß Nottuln, bevor wir wieder in die Liga starten."