Türkspor Dortmund: "So wie wir spielen, kann uns nichts passieren"

Der Westfalenliga-2-Neuling Türkspor Dortmund ist auf dem besten Weg zum nächsten Aufstieg. Sie können sich nur selbst schlagen.

Türkspor Dortmund hat es sich in der Spitzenregion der Westfalenliga 2 gemütlich gemacht. Der Aufsteiger dominiert die Liga zwar nicht, hat aber bereits eine eindrucksvolle Bewerbung um das Ticket zur Oberliga Westfalen hinterlassen.

Mesut Aksoy (Team-Manager Türkspor Dortmund) über …

… die Hinrunde in der Westfalenliga 2: „Wir sind nur einen Punkt hinter dem Spitzenreiter, das hört sich soweit gut an. Aber wir haben auch ein paar Punkte verloren, die nicht hätten sein müssen. Man muss auch sagen, als Aufsteiger kennen wir die Liga nicht. Aber wir haben eine gute Qualität und Tiefe im Kader. Die letzten Spiele haben wir alle von der Bank aus gewonnen. Viele haben schon höher gespielt – etwa in der Oberliga. Für die ist das eine Liga tiefer. Das wir gut mithalten können, kam also nicht unerwartet. Bislang sieht es sehr gut aus.“

… personelle Veränderungen in der Winterpause: „Das werden wir mit unserem neuen Trainer Sebastian Tyrala abstimmen.“

… die Ziele für 2022: „Wir haben so viel Qualität bei uns. Wir nehmen uns schon den Aufstieg vor. Es wäre kein Beinbruch, wenn wir es nicht schaffen, wenn es nicht an uns gelegen hat. Wenn wir gut spielen, aber 0:1 verlieren, weil der Ball vorne einfach nicht rein will, ist das so. Aber so wie wir Fußball spielen, kann uns da eigentlich nichts passieren. Aber natürlich sind uns andere Mannschaften eine Warnung. Es kann immer etwas passieren. In dieser Liga gibt es keine schlechten Mannschaften. Das zeigt sich auch daran, dass wir eher gegen die Mannschaften unten aus der Tabelle Schwierigkeiten hatten als gegen die von oben.“

… die Vorbereitung: „Das müssen wir mit unserem neuen Trainer planen.“