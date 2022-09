Westfalenligen: Erkenschwick startet perfekt, Wanne-Eickel verliert Tabellenführung

In den Westfalenligen nimmt die Saison langsam Fahrt auf. Während die Spvgg Erkenschwick einen perfekten Start feierte, kassierte der DSV Wanne-Eickel seine erste Pleite.

In den beiden Westfalenligen stand der fünfte Spieltag auf dem Programm. Während in Staffel eins die Spvgg Erkenschwick im vierten Spiel den vierten Sieg feiert, gibt es in Staffel zwei einen neuen Tabellenführer.

Westfalenliga 1

Die Spvgg Erkenschwick ist perfekt in die Saison gestartet. Auch der Lüner SV konnte den vierten Sieg im vierten Spiel nicht verhindern. Matthias Drees (12.) hatte die Lüner sogar in Führung gebracht, Doppelpacker Stefan Oerterer (50., 66.) drehte die Partie allerdings in ein 2:1 und bewahrte Erkenschwick die weiße Weste.

Erster Verfolger ist der SC Peckeloh, der in den Schlusssekunden bei der Hammer SpVg noch einen Dreier bejubeln konnte. Lange Zeit stand es nach Doppelpacks von Tom Bauer und David Loheider (61., 73. Elfmeter) 2:2, in der Nachspielzeit war es der erst in der 87. Minute eingewechselte Tim Mannek, der Peckeloh zum Sieg schoss. Tabellenletzter ist der SV Rot-Weiß Deuten nach einem 0:4 bei Borussia Emsdetten.

Westfalenliga 2

Der FC Brünninghausen ist mit einem Torverhältnis von +1 neuer Tabellenführer der Staffel 2. Mit einem 2:0-Erfolg beim BSV Schüren durch Treffer von William Valenti (28.) und Florian Gondrum (56.) holte der FCB seinen vierten Sieg und überholte den DSC Wanne-Eickel.

Der bisherige Tabellenführer musste sich auf eigenem Platz mit 2:4 (1:2) dem Holzwickeder SC geschlagen geben. Christoph van der Heusen (25.) brachte den DSC sogar in Führung, die drehten Serhat Uzun (28.) und Andres Gomez Dimas (38.) in ein 2:1 für die Gäste. In der 80. Minute stellte Xhino Kadiu mit seinem Elfmetertor auf 2:2, doch Holzwickede hatte den längeren Atem und belohnte sich durch Patrick Fischer (84.) und Dimas‘ zweitem Treffer.

Türkspor Dortmund bleibt mit einem 6:1-Kantersieg über den SV Sodingen als einziges Team ungeschlagen, Hasan Ülker allein steuerte drei Treffer bei. Westfalia Herne bleibt nach der 2:4-Niederlage auswärts bei YEG Hassel im Tabellenkeller, nur Schlusslicht Wacker Obercastrop hat weniger Punkte (2) als die Herner (3).