Liveticker: Der total parteiische Ticker zu Schalke - 1. FC Köln

Hallo Schalke-Fans. Hier wird heute mit der S04-Brille getickert. Auf zum zweiten Heimsieg gegen den 1. FC Köln.

Mahlzeit und Glück auf! Im total parteiischen Liveticker ziehen wir heute die Schalke-Brille auf und schreiben unsere Mannschaft zum Heimsieg gegen den 1. FC Köln. Den gewöhnlichen Liveticker findet ihr hier. Nur der S04!

47. Minute: So viel zum Thema Optimismus. Meine Fresse. Köln trifft nach wenigen Sekunden zum 3:0. Sah zwar ziemlich nach Abseits aus, aber nach VAR-Überprüfung zählt das Tor.

46. Minute: Habe mich beruhigt und neuen Optimismus getankt. Wenn wir hinten stabil bleiben, dann wird das heute noch was. Denn die Kölner Defensive wirkte jetzt auch nicht hochsouverän. Und wir haben Antwi-Adjei dabei!

45. Minute: Jetzt geht es in die Pause. Bin bedient. Bis gleich.

45.+2 Minute: Ist ihnen anscheinend nicht klar, denn es steht 0:2. Schalke lässt sich auskontern, am Ende trifft Maina. Das hat schon etwas von Jugendfußball, wie sich die Defensive um Cissé da rundspielen lässt.

43. Minute: Mit dem Ausgleich vor der Halbzeit würde die Pausen-Wurst schon besser schmecken, das dürfte doch auch den Spielern klar sein!?

41. Minute: Puh, Gantenbein. Vertändelt völlig ohne Zwang den Ball. Zum Glück ist der FC ein bescheidener Gast und lehnt die Einladung ab.

37. Minute: Stabile Kerze von Heintz im eigenen Strafraum. Zum Glück ist das Dach offen.

35. Minute: Mega-Chance für Köln. Zum Glück nimmt Maina die Hacke, bei einem seriösen Abschluss hätte es wohl erneut geklingelt. Das geht einfach insgesamt mal wieder viel zu einfach und sicher nicht mehr lange gut, wie sich die Kölner durch unsere Defensive spielen.

33. Minute: Karaman kommt am Strafraum an den Ball, sucht den Abschluss und fordert dann einen Handelfmeter. Da war aber nichts, so ehrlich muss man sein. Aber wir nähern uns an!

29. Minute: Immerhin: Geschockt wirkt unsere Elf nach dem Gegentreffer versucht es erst Mohr mit einem Aufsetzer, dann Karaman mit einer Mischung aus Schuss und Pass.

25. Minute: TOR! Und zwar für Köln - 0:1. Nach einem Heekeren-Abschlag kommt der Ball sofort zurück, Downs wird nicht entscheidend angegriffen und trifft dann. Würde ja gerne behaupten, dass es unverdient wäre. Aber irgendwie passt der Spielstand schon, wenn man sich die ersten 25 Minuten anschaut.

21. Minute: Das mit dem Lemperle-Kopfball nehme ich zurück. Der Preis geht nämlich an Martel, der völlig frei dicht vor dem Schalker Tor zum 1:0 einnicken muss. Aber er köpft Heekeren in die Arme.

19. Minute: Allmählich wird das doch was. Erst ein wuchtiger, aber zu unplatzierter Abschluss von Karaman. Jetzt wird es erneut gefährlich über Mohr, aber ein Köln grätscht dazwischen. Beide Angriffe initiiert von Cissé. Vielleicht hat Schalke die Nummer 10 für ihn freigehalten?

16. Minute: Puh, das war schon wieder knapp. Flanke auf den zweiten Pfosten, aber Lemperle bewirbt sich zum Glück auf den ungefährlichsten Kopfball des Jahres.

10. Minute: Mohr! Der Flügelflitzer versucht, Urbig im Kölner Tor mit einem Schuss aus der eigenen Hälfte zu überraschen. Aber unser Zauberfuß verfehlt das Tor um rund zwei Meter.

7. Minute: Alter Schwede, was macht Karaman da? Verdaddelt die Kugel und Köln muss das 1:0 machen. Downs zum Glück wie immer bisher - scheitert an Heekeren. Man man man.

6. Minute: Ok, die Ecke war für die Tonne, sicher nur ein Test für später.

5. Minute: Argh, wieder knapp. Tolle Flanke, Heintz mit Hüftproblemen, aber auch Sylla verpasst um 04-Zentimeter.

4. Minute: Und dann sind wir da, erster Konter, erster Abschluss Mohr. Puh, durchatmen, Urbig hat leider die Fäuste dran.

3. Minute: Abtasten zum Start, wir werden den Geißböcken sicher nicht ins offene Messer laufen.

1. Minute: Die Kugel rollt. Anstoß Schalke, Ballbesitz 100 Prozent Schalke. Rocken wir das Ding.

13:29 Uhr: Ist das laut hier. Wer da keine Emotionen auf den Platz bringt, der sollte sich untersuchen lassen.

12.50 Uhr: Viel Druck drauf heute, das Traditionsduell gilt ja durchaus als ein brisantes. Dabei ist die Sache für uns klar: 3:0-Heimsieg, zweimal Kenan, einmal Moussa. Wer auch sonst!?

12.45 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Ron Schallenberg und Adrian Gantenbein rücken ins Team, dafür gehen Mehmet Can Aydin und Felipe Sanchez auf die Bank.

Schalke: Heekeren - Gantenbein, Cissé, Schallenberg, Murkin - Bachmann, Seguin - Hamache, Karaman, Mohr - Sylla. Trainer: Geraerts

Köln: Urbig - Thielmann, Heintz, Pauli, Paqarada - Martel - Ljubicic, Huseinbasic, Maina - Downs, Lemperle. Trainer: Struber