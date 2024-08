Jetzt live: Geil! RWE siegt in Hannover, Brumme wird zum Matchwinner

Nur der RWE! Hier wird heute mit der Essener Brille getickert. Auf die ersten drei Punkte im Auswärtsspiel bei der U23 von Hannover 96.

15.23 Uhr:

Ja, ja, ja! RWE erobert Hannover und siegt mit 3:1. Wir gehen jetzt erstmal den Sieg gebührend feiern! Vielleicht auch mit 1,2 Kaltgetränken. Danke für das Interesse.

15.18 Uhr:

Es gibt fünf Minuten Nachspielzeit. Lasst euch das nicht mehr nehmen!

15.15 Uhr:

Das wird hier heute ein Arbeitssieg, aber ein verdammt wichtiger. Alle RWE-Fans werden glücklich nach Hause fahren.

15.13 Uhr:

Gleich kommt noch Nils Kaiser in die Partie. Aktuell sind die Essener weiter auf Kurs Auswärtssieg - und das fühlt sich wunderbar an!

15.08 Uhr:

Der Auftritt ist etwas passiv nach dem 3:1. Aber: Wenn das hier so bleibt, fragt da morgen kein Mensch mehr nach. Aktuell ist RWE nur drei Punkte von Platz eins entfernt.

15.05 Uhr:

Jakob Golz, du Teufelskerl! Die Nummer eins entschärft einen Matsuda-Freistoß per Glanzparade.

15.02 Uhr:

Nächster Doppelwechsel bei RWE. Matchwinner Brumme und Safi gehen, dafür kommen Voufack und Berisha.

15 Uhr:

Also bei aller Liebe: RWE lässt hier weiterhin zu viel zu. Hannover hat einige Chancen, das kann eigentlich nicht so sein. Aber zum Glück stimmt das Ergebnis.

14.59 Uhr:

Trinkpause. Dabrowski macht die Jungs nochmal heiß.

14.56 Uhr:

Puhhhhhh, Chance für Hannover. Gott sei Dank köpft der Spieler drüber. Aber Spannung brauchen wir hier nicht mehr…

14.55 Uhr:

Bei RWE kommen Wintzheimer und Eisfeld in die Partie für Kaparos und Arslan. Jetzt entscheidet das Spiel, ihr Rot-Weissen!

14.52 Uhr:

Hannovers Trainer erkennt die Essener Überlegenheit an und wechselt dreifach. Das sollte die Dabrowski-Schützlinge aber wenig stören.

14.48 Uhr:

Hannover spielt mutig und wild, ist hinten aber wirklich offen. Das wird noch zu Chancen für unseren RWE führen. Aber Stand jetzt würden wir uns auch über den Abpfiff freuen und drei Punkte mit nach Essen nehmen.

14.45 Uhr:

Was ein toller Start in den zweiten Durchgang, ich bin wirklich hellauf begeistert. Jetzt müsst ihr es nur noch durchziehen.

14.40 Uhr:

Wir flippen hier völlig aus! Was ein geiles Tor von Leonardo Vonic. Nach einem tollen Pass von Arslan setzt sich der Stürmer überragend durch und bringt RWE mit 3:1 in Führung. Die drei Punkte sind zum Greifen nah.

14.37 Uhr:

Nächster Abschluss durch Schultz nach einer Arslan-Ecke. Macht den Deckel drauf, Männer!

14.35 Uhr:

JAAAAAA!!! RWE erzielt das 2:1. Hier geht alles Schlag auf Schlag. Erst hat Oudenne Pech mit einem Pfostentreffer, dann erzielt Brumme die erneute Führung für RWE. Nach einem Arslan-Schuss setzt Brumme nach und staubt ab. Lucas Brumme, Fußballgott!

14.34 Uhr:

Wir sind einigermaßen erholt und bereit für den Auswärtssieg. Der zweite Durchgang läuft.

14.18 Uhr:

Halbzeit in Hannover. Es steht 1:1, ein Ergebnis, mit dem man als Essener nicht zufrieden sein kann. Gegen diesen Gegner, der mutig spielt, aber extrem offen ist, muss einfach ein Dreier her. Wir gehen jetzt erstmal etwas trinken und müssen durchatmen. Das ist nix für schwache Nerven. Bis gleich!

14.15 Uhr:

Es gibt drei Minuten oben drauf. Genug Zeit für einen Essener Treffer. Fast macht Hannover aber das 2:1. Ein Kopfball geht vorbei. Glück gehabt.

14.13 Uhr:

Geht es hier mit einem 1:1 in die Pause? Das wäre doch nach der Führung wirklich völlig unnötig…

14.09 Uhr:

Holt euch die Führung zurück!

14.08 Uhr:

Das gibt es nicht! Hannover erzielt das 1:1. In der besten Essener Phase gleicht 96 aus. Kaparos spielt einen Fehlpass und dann lässt sich die Essener Hintermannschaft viel zu einfach ausspielen. Chakroun bedankt sich und überwindet Golz.

14.05 Uhr:

Riesen-Chance für Essen! Safi setzt sich wunderbar durch, Arslan schließt in der Mitte etwas zu hektisch ab. Der Ball geht drüber, da war mehr drin. Aber weiter geht’s.

14.01 Uhr:

Endlich wird zielstrebig nach vorne gespielt, leider verpasst die Hereingabe vom aktiven Safi in der Mitte einen Abnehmer. Jetzt drückt unser RWE aufs 2:0.

13.59 Uhr:

Nach dem passiven und schwachen Start hat sich RWE gefangen und mit der Führung belohnt. Wir sind glücklich und würden am liebsten im Kreis tanzen.

13.57 Uhr:

JAAAAA!!! Tor für unseren RWE. Nach einer Flanke von Kaparos reagiert Brumme am schnellsten und bringt die Jungs von der Hafenstraße in Führung. Geil, geil, geil. Jetzt weitermachen!

13.54 Uhr:

Es gibt die erste Trinkpause. Wir sind uns sicher, dass der Coach die richtigen Worte finden wird. Danach heißt es: Vollgas!

13.51 Uhr:

MANNNN! Fast das 1:0 für RWE. Vonic bedient nach einem Konter Brumme mustergültig, der spielt zurück. Vonic verpasst den Ball, aber am zweiten Pfosten staubt Arslan ab - leider war er wohl im Abseits.

13.50 Uhr:

So langsam kommt die Dabrowski-Elf besser rein. Das ist aber auch ein Muss nach dem schlechten Start.

13.46 Uhr:

ENDLICH! Die erste Torchance für unsere Mannen nach einem schönen Angriff. Safi bedient Brumme, der macht einen Haken und schießt leider knapp drüber. Schade!

13.44 Uhr:

Sanne mit dem nächsten Abschluss. Das Beste an dem Spiel ist das Ergebnis. Die RWE-Leistung bislang ist leider grausam, aber noch ist genug Zeit.

13.41 Uhr:

Wieder muss Golz retten. Was ist hier los? Der Gegner ist ein Aufsteiger!

13.38 Uhr:

Riesen-Lücken in der Anfangsphase bei RWE. Das muss viel, viel besser werden. So einfach darf man es Hannover nicht machen. Aber wir glauben an die Jungs.

13.35 Uhr:

Puh, durchatmen. Erste Doppelchance für Hannover. Einmal hält Golz gut. Aufwachen jetzt!

13.33 Uhr:

Immerhin: Der Schiedsrichter hat uns wohl erhört. Besuchkow foult Kaparos und sieht völlig zurecht Gelb.

13.32 Uhr:

Nach zwei Minuten direkt die Gelbe Karte für Ramien Safi. Mensch, Schiedsrichter, etwas mehr Fingerspitzengefühl bitte. Das gibt’s doch nicht.

13.30 Uhr:

Der Ball rollt in Hannover und wir sind nervös. Auf geht's, RWE.

13.20 Uhr:

Wer das Spiel übrigens mit einem neutralen Ticker verfolgen möchte, hat dazu natürlich auch die Möglichkeit. Aber hier in diesem parteiischen Ticker liegt der Fokus nur auf Rot-Weiss Essen. Wir sind gespannt auf das Feedback und wünschen allen Lesern viel Spaß!

13.10 Uhr:

Noch 20 Minuten bis zum Anpfiff - und wir können es kaum abwarten. Ich hoffe, die RWE-Spieler sind genauso heiß wie wir. Auf drei Punkte bei diesem gefühlten Heimspiel, nur der RWE!

13 Uhr:

Die Leistung gegen Aachen war echt schwach, so ehrlich muss man sein. Aber: Neues Spiel, neues Glück. Heute muss ein Dreier her. Die Devise lautet: Vollgas, Vollgas, Vollgas! Unser Appell: Nehmt euer Herz in die Hand und spielt mutig nach vorne!

12.52 Uhr:

Auf der Essener Bank sitzen Felix Wienand, Gianluca Swajkowski, Eric Voufack, Mustafa Kourouma, Thomas Eisfeld, Dion Berisha, Nils Kaiser und Manuel Wintzheimer. Kopf hoch, Jungs! Einer von euch kann hier heute zum Helden avancieren und alle Rot-Weissen glücklich machen.

12.50 Uhr:

Die Essener Aufstellung ist online! Diese Elf schickt Christoph Dabrowski auf den Platz, um für unsere Farben den Dreier zu holen. Im Vergleich zum Aachen-Spiel gibt es KEINE Änderung.

RWE: Golz - Ríos Alonso, Schultz, Kraulich - Safi, Kaparos, Müsel, Celebi - Arslan, Brumme - Vonic

12.45 Uhr:

Hallo zusammen aus Hannover! Rot-Weiss Essen gastiert heute ab 13.30 Uhr bei der U23 des Zweitligisten. Und machen wir uns nichts vor: Heute wird RWE drei Punkte holen und sich für die schwache Leistung der Vorwoche rehabilitieren, als es gegen Alemannia Aachen eine 1:2-Pleite setzte.