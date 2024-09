Rot-Weiß Oberhausen gibt die Tabellenführung ab, viele Tore in Bocholt und Düsseldorf. Das sind die Ergebnisse des 9. Spieltags der Regionalliga West.

Rot-Weiß Oberhausen hat es gegen eine gute Paderborner U21 nicht geschafft, die Tabellenspitze zurückzuerobern. Die U21 des SCP bezwang den RWO mit 3:1 (zum Spielbericht). Auf dem ersten Platz stehen jetzt die Sportfreunde Lotte - zumindest bis zum Spiel des MSV Duisburg gegen die U23 vom FC Schalke 04.

Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte gelang es dem FC Gütersloh, auswärts bei Fortuna Köln mit 1:0 durch einen Treffer von Markus Esko in Führung zu gehen. Stipe Batarilo glich nach einem Kölner Eckstoß zum 1:1 aus. Dabei blieb es dann auch bis zum Schlusspfiff.

Zur Halbzeit passte das Ergebnis der Partie zwischen dem KFC Uerdingen und Eintracht Hohkeppel zur Gesamtlage des Gastgebers aus Krefeld: Mit einem 0:1 für Hohkeppel durch Kevin Rodrigues Pires ging es in die Kabine. Doch in der zweiten Hälfte gelang es dem KFC, eine Reaktion zu zeigen und für Versöhnung zu sorgen: Hamadi Al Ghaddioui und Tim Stappmann sorgten für ausgelassenen Jubel bei den KFC-Anhängern.

Eine spektakuläre erste Hälfte sahen die Zuschauer am Bocholter Hünting. Gleich viermal landete die Kugel in der Partie zwischen dem 1. FC Bocholt und der U23 von Borussia Mönchengladbach im Netz. Für die vier Tore waren jedoch nur zwei Akteure verantwortlich: Auf Bocholter Seite traf Cedric Euschen zweifach, bei Gladbach schnürte Grant-Leon Ranos einen Doppelpack. Nach Wiederanpfiff die erneute Gladbacher Führung nach Treffer von Noah Phil Pesch zum 3:2 für die Borussia. Ein Eigentor durch FCB-Torhüter Lucas Fox sorgte für den 2:4-Endstand.

Die Zweitgarnitur von Fortuna Düsseldorf sorgte schon früh für klare Verhältnisse. Bereits zur Pause führte die Düsseldorfer U23 mit 4:0 gegen Türkspor Dortmund. Am Ende hieß es 7:0 - eine herbe Klatsche für den Gast aus Dortmund. Bei Türkspor vergrößert sich dadurch die Krise. Durch die Niederlage hat Türkspor wieder die rote Laterne vom SC Wiedenbrück übernommen.

Vor der Partie zwischen dem Wuppertaler SV und und dem SV Rödinghausen hatten beide Mannschaften einen Lauf. Für einen von beiden sollte dieser nun enden. Rödinghausen legte einen Blitzstart hin und führte bereits nach vier Minuten durch Paterson Chato. Nach einem Standard erhöhte Patrick Kurzen auf 2:0. Den Deckel drauf machte schließlich Michael Seaton mit seinem Treffer zum 3:0.

Bereits am Freitagabend setzten sich die Sportfreunde Lotte mit 4:2 in Wiedenbrück durch, übernahmen vorerst die Tabellenführung und stürzten den SC Wiedenbrück damit tiefer in den Tabellenkeller.