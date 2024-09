Der 1. FC Düren stellte am Morgen vor dem Ligaspiel gegen den 1. FC Bocholt (14. September, 14 Uhr) einen neuen Geschäftsführer vor: Ex-KFC-Präsident Damien Raths übernimmt das Amt.

Der 1. FC Düren hat am Tag des Meisterschaftsspiels gegen den 1. FC Bocholt (14. September, 14 Uhr, RS-Liveticker) mit einer Personalentscheidung für Aufsehen gesorgt: Wie der Klub bekanntgab, ist Damien Raths, ehemaliger Präsident des KFC Uerdingen, seit dem 1. September der neue Geschäftsführer.

Raths tritt die Nachfolge von Matthias Georg an, der zuletzt zu den Sportfreunden Siegen gewechselt ist. Der 38-Jährige wird in enger Zusammenarbeit mit dem Präsidium den kaufmännischen Bereich verantworten und die Entwicklung professioneller Strukturen fortsetzen.

"Der gebürtige Luxemburger verfügt über umfangreiche Berufserfahrung im Fußballbusiness, speziell in den Bereichen Vermarktung, Sponsoring, Merchandising und Vereinsentwicklung. Damien Raths ist zudem Gründer der Sport Consulting Firma 'Raths Sportmanagement', die seit über zwölf Jahren im deutschen und im internationalen Fußball aktiv ist. In seiner letzten Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender des KFC Uerdingen 05 hat er mitgeholfen, den Verein nach einer schweren Zeit wieder auf gesunde Beine zu stellen", teilte der FCD mit.

Zur Erinnerung: Raths wird bei seinem Ex-Klub KFC Uerdingen kritisch gesehen. Im Mai 2023 gab der Verein die Trennung von seinem Präsidenten bekannt. Er hatte einen Sieben-Jahres-Vertrag mit dem Unternehmen "dasbob" geschlossen, was bereits zum Zeitpunkt des Abschlusses für Irritationen sorgte. Der neue Hauptsponsor sollte seinen Verpflichtungen allerdings in der Folge nicht nachkommen und durchschreitet mittlerweile ein Insolvenzverfahren.

In Düren soll der 38-Jährige nun helfen, professionellere Strukturen aufzubauen, wie Vereinschef Wolfgang Spelthahn sagte: "Auf dem Spielfeld hat sich der Verein in den letzten Jahren sehr gut entwickelt und wir wollen die Chance ergreifen, mit der Installation eines erfahrenen Geschäftsführers einen weiteren wichtigen Schritt zu einer langfristig erfolgreichen Zukunft unseres Vereins zu gehen. Damien Raths hat insbesondere in seiner Zeit als Berater für Proficlubs und Vermarktungsagenturen sowie zuletzt beim KFC Uerdingen bewiesen, dass er es versteht, professionelle Strukturen innerhalb eines Vereins voranzutreiben und vor allem eine nachhaltige Entwicklung im Bereich der Vermarktung anzustoßen. Er verfügt über ein großes Netzwerk und passt als offener und kommunikativer Typ hervorragend in unser Team."

Auch Raths äußerte sich bei seiner Vorstellung: "Der 1.FC Düren ist ein junger, ambitionierter Verein, der sich sportlich sehr gut entwickelt hat. Mit meiner Arbeit möchte ich einen wesentlichen Teil dazu beitragen, den erfolgreich eingeschlagenen Weg weiterzugehen und gleichzeitig eine langfristige Grundlage für erfolgreiches Arbeiten zu schaffen. Die Region Düren zwischen den Hochburgen Aachen und Köln ist sehr sportbegeistert und die Anzahl an Fans und Unterstützern steigt stetig. Der Verein möchte zukünftig auch infrastrukturell und in der Vermarktung mit den sportlichen Erfolgen Schritt halten und ich freue mich bei diesem spannenden Projekt mitwirken zu können."