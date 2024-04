Sportlich steht der FC Lokomotive Leipzig im Mittelfeld der Regionalliga Nordost. Personell muss dagegen noch einiges geklärt werden.

Erst im Februar dieses Jahres hatte Nordost-Regionalligist Lokomotive Leipzig seinen Präsidenten Thomas Kracht sowie seinen Trainer und Sportdirektor in Personalunion, Almedin Civa, rausgeworfen. Als Grund für Civas Aus wurde in einer Mitteilung des Vereins die sportliche Situation angegeben.

"Leider ist die momentane sportliche Situation für niemanden zufriedenstellend. Trotz aller Bemühungen ist es nicht gelungen, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Insbesondere die Art und Weise der jüngsten Niederlage gegen den Greifswalder FC hat zu der Entscheidung geführt, Almedin Civa von seinen Aufgaben zu entbinden", schrieben die Leipziger, damals Tabelle-Fünfzehnter und in akuter Abstiegsgefahr.

Als Interimstrainer übernahm der Kult-Torwart Tomislav Piplica, der seither vier Siege und drei Unentschieden in neun Ligaspielen holte. Lok hat sich stabilisiert, aber wie geht es auf der Trainer-Position weiter?

Die "Bild" hat nun eine Liste von Kandidaten vorgelegt. Ende April soll entschieden werden, wer die "Loksche" in der kommenden Saison betreut. Unter den Kandidaten befindet sich auch ein im Ruhrpott noch sehr bekannter Name.

Denn neben Piplica selbst, Sascha Prüfer, René Klingbeil, David Bergener, Nico Knaubel und André Meyer nennt das Blatt auch Torsten Ziegner als mögliche Lösung. Der 46-Jährige ist seit Mitte September 2023 auf dem Markt. Seine bisher letzte Station: der MSV Duisburg.

Da musste er nach rund anderthalb Jahren und einer 2:3-Niederlage gegen den SC Verl gehen. "Leider haben es Torsten Ziegner und Michael Hiemisch nicht geschafft, mit unserer Mannschaft zum Start in die neue Saison so erfolgreich zu sein, wie wir uns alle das erhofft haben", hieß es damals von Seiten der Geschäftsführung und des Vorstandes. Nun, zum Saisonende, steckt der MSV in großen Abstiegsnöten.

Neben Ziegner nennt die "Bild" zudem auch noch Mark Zimmermann. Der 50-Jährige ist seit dem vergangenen Sommer ohne Verein. Davor hatte er vier Jahre lang den West-Regionalligisten 1. FC Köln II betreut.