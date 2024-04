Der Wuppertaler SV besiegte den FC Gütersloh am 29. Spieltag mit 3:0 (2:0) und behauptet damit den zweiten Platz. Es war der vierte Sieg in Serie für den WSV.

Am 29. Spieltag der Regionalliga West feierte der Wuppertaler SV einen verdienten 3:0-Heimsieg gegen den FC Gütersloh und festigte damit den zweiten Tabellenplatz.

Durch die Niederlage von Fortuna Köln im Parallelspiel gegen den 1. FC Bocholt vergrößerte der WSV zudem den Abstand auf die Verfolger. Der Aufsteiger aus Gütersloh bleibt trotz der Niederlage weiterhin auf Rang zwölf.

Die Begegnung startete zunächst ereignisarm. Wenige Minuten nach dem Anpfiff brachte Mert Göckan einen Freistoß in den Sechzehner, der jedoch von der Gütersloher Abwehr geklärt werden konnte. Mit der ersten echten Torchance gingen die Hausherren dann prompt in Führung: Semir Saric dribbelte auf der rechten Außenbahn und legte den Ball quer zu Göckan, der den Ball an Gütersloh-Keeper Jarno Peters vorbeischob (14.).

Auch nach dem Führungstreffer hatte der WSV mehr vom Spiel. Erst scheiterte Toptorjäger Charlison Benschop mit einem Abschluss (20.), dann verpasste er eine Hereingabe von außen nur knapp (23.). Folgerichtig legte die Elf von Trainer Ersan Parlatan noch vor der Pause nach: Rechtsverteidiger Philipp Hanke traf mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 2:0 (36.).





Der FC Gütersloh hingegen konnte in den ersten 45 Minuten kaum Akzente setzen und sich keinen gefährlichen Angriff erspielen. Der WSV hatte das Geschehen klar im Griff. So gingen die Bergischen mit einem verdienten Zwei-Tore-Vorsprung in die Halbzeitpause.

Wuppertaler SV: Wozniak - Hanke (81. Itter), Schweers, Dams, Göckan (71. Schmeling) - Ercan - Saric, Demming (81. Peitz), Terrazzino (88. Korzuschek), Hagemann (71. Marceta) - Benschop FC Gütersloh: Peters - Schauerte, Beuckmann, Obst, Tawiah (77. Widdecke) - Pjetrovic (77. Degtjarevs), Firmino Dantas (60. Manstein) - Heim (77. Lücke), Kandic, Freiberger - Probst Schiedsrichter: Ivan Mrkalj Tore: 1:0 Göckan (14.), 2:0 Hanke (36.), 3:0 Benschop (50., FE), Zuschauer: 2179 Rote Karten: Beuckmann (48.), Benschop (65.)

Direkt nach der Pause machte Wuppertal dann scheinbar alles klar: Nach einem Foul im Strafraum von FCG-Verteidiger Lars Beuckmann gab es Elfmeter für den WSV und obendrein die Rote Karte für Beuckmann. Goalgetter Benschop verwandelte den Strafstoß und stellte auf 3:0 (50.).

Danach wurde es wild im Stadion am Zoo, denn auch die Hausherren beendeten das Spiel nicht mit elf Mann. Benschop flog nach einem Foulspiel ebenfalls vom Platz (65.), zudem gab es einen Strafstoß für den FCG. Jeffrey Obst trat an, doch WSV-Schlussmann Krystian Wozniak parierte den Elfer.

Eine weitere Kuriosität spielte sich dann in der 88. Minute ab: Erneut bekamen die Bergischen einen Strafstoß, diesmal wurde Aday Ercan im Sechzehner zu Fall gebracht. Damjan Marceta trat an und verschoss. Aber er bekam eine zweite Chance, weil sich FCG-Keeper Peters zu früh bewegte. Doch auch den zweiten Versuch ließ der Stürmer ungenutzt, damit blieb es beim 3:0.

Für die Wuppertaler steht am kommenden Spieltag ein weiteres Heimspiel an, Gegner ist die U23 von Fortuna Düsseldorf (20. April, 14 Uhr). Der FC Gütersloh spielt zur gleichen Zeit bei der Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach.