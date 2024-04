Regionalliga: Drohender MSV-Abstieg wirkt sich auf die Zahl der Absteiger aus

Damit musste man rechnen. Sieben Vertreter stellt NRW in der 3. Liga. Einen wird es wohl im Abstiegskampf erwischen, das hat Auswirkungen auf die Regionalliga West.

18 Teams spielen derzeit in der Regionalliga West. Der Meister steigt in die 3. Liga auf, aus den drei Oberligen (Mittelrhein, Niederrhein, Westfalen) steigen vier Teams auf - der Verband Westfalen stellt zwei Aufsteiger.

Würde es bei diesem Szenario bleiben, würde es vier Aufsteiger geben und vier Teams verlassen die Regionalliga - der Meister und die letzten drei Teams.

Nun sieht es aber schwer danach aus, als würde der MSV Duisburg als Westvertreter in die 3. Liga absteigen und demnächst in der Regionalliga West spielen. Sechs Spieltage sind es noch, die "Zebras" müssen acht Punkte Rückstand aufholen nach dem 1:4 im Derby bei Rot-Weiss Essen. Eine kaum zu stemmende Hypothek.

Bedeutet: Aus der Regionalliga würden vier statt drei Mannschaften absteigen müssen, denn die Liga soll auch in der kommenden Saison die Größe von 18 Teams nicht überschreiten.

Bedeutet für die aktuelle Saison: Der SV Lippstadt wäre auf Platz 15 nicht gerettet, die SSVg Velbert wäre so gut wie abgestiegen, weil der Abstand auf Platz 14 (Borussia Mönchengladbach II) schon neun Zähler beträgt. Und der SC Paderborn muss auch weiter zittern, denn statt sieben Zähler beträgt der Abstand zum ersten Abstiegsplatz nur fünf Punkte.

Sollte der MSV absteigen, würde Punkt 4 der Abstiegsregelung des Westdeutschen Fußballverbandes nicht aktiviert werden. Dort heißt es: "Kommt ein Verein/eine Mannschaft aus den Lizenzligen in die 3. Liga, steigt die in der Regionalliga West spielende zweite Mannschaft dieses Vereins ab und rückt an den Schluss der Tabelle. Die Anzahl der Absteiger verringert sich entsprechend. Bei Abstieg einer Lizenzmannschaft in die Regionalliga West gilt deren dort spielende zweite Mannschaft als Absteiger und verringert die Anzahl der Absteiger entsprechend."

Da der MSV keine U23 stellt, ist das auch kein Thema.