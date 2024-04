Neben Alemannia Aachen im Westen sind in den anderen deutschen Regionalligen zwei zweite Mannschaften auf Drittligakurs. Der Überblick.

Je länger die Saison läuft, desto mehr kristallisiert sich in der Regionalliga West heraus: Alemannia Aachen wird die Rückkehr in die 3. Liga schaffen. Elf Punkte trennen das Team von Trainer Heiner Backhaus von den ersten Verfolgern Wuppertaler SV und 1. FC Bocholt. Sieben Spiele vor Schluss ein Vorsprung, der der Alemannia nur noch schwer zu nehmen scheint.

"Wenn uns jetzt noch einer aufhält, dann sind wir einfach bescheuert", sagte Bastian Müller nach dem 1:0-Sieg gegen Fortuna Köln. Top-Scorer Anton Heinz erklärte, dass "ein paar Finger dran sind an der Meisterschaft."

Backhaus blieb wie gewohnt eher zurückhaltend, was Aussagen in diese Richtung angehen, doch auch ihm war die Euphorie in der anschließenden Pressekonferenz anzumerken. "So kurz nach dem Spiel bin ich immer noch ein kleiner Junge, der Fan ist", sagte Backhaus.

Dieser kleine Junge in ihm wird weiterhin vom Aufstieg träumen dürfen, der mittlerweile fast schon unumgänglich erscheint. Der Tivoli bebt Woche für Woche und die Fans der Kaiserstädter jagen Zuschauerrekord nach Zuschauerrekord in der Regionalliga. Bald können sie wohl in der 3. Liga wieder jubeln.

Während die Lage in der Regionalliga West also recht eindeutig ist, kämpfen anderswo noch mehrere Teams um das Ticket für Liga drei. Die Meister der Regionalligen Nord und Bayern müssen zudem noch eine weitere Hürde nehmen: Sie ermitteln in zwei Relegationsspielen, wer aufsteigen darf.

Regionalliga Nord: Hannover 96 II hat vorgelegt

Hannover 96 II führt die Tabelle mit 60 Punkten an, hat aber auch drei Spiele mehr als der erste Verfolger Phönix Lübeck. Der könnte mit drei Siegen noch einmal herankommen. Das Spitzenspiel gewann die Hannoveraner Reserve zuletzt mit 3:2.

Allerdings: Sollte die erste Mannschaft der Hannoveraner in der zweiten Liga bleiben, könnte auch die Reserve nicht aufsteigen. Dann kämen die Verfolger ins Spiel.

Regionalliga Nordost: Cottbus mischt wieder oben mit

Im vergangenen Jahr als Meister in der Aufstiegsrelegation am Bayern-Vertreter Unterhaching gescheitert, mischt Energie Cottbus wieder oben mit. Aktuell ist Energie Zweiter, liegt zwei Punkte hinter dem Tabellenführer Greifswalder FC. Auch der BFC Dynamo ist noch in der Verlosung.

Regionalliga Südwest: Hoffenheim II nach Topspiel-Gala vorne

Die TSG 1899 Hoffenheim II hat die Stuttgarter Kickers zuletzt mit 5:0 abgeschossen und sich so an die Tabellenspitze gesetzt. Die Kickers rutschten dadurch auf Rang zwei. Auch die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart schielt noch auf die Spitze.

Regionalliga Bayern: Würzburger Kickers auf Relegationskurs

In Bayern wird wohl kein Weg an den Würzburger Kickers vorbeiführen. Platz eins, sieben Punkte Vorsprung und noch ein Spiel in der Hinterhand: Es läuft auf die Relegationsspiele gegen den Nord-Vertreter hinaus.