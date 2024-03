Alemannia Aachen siegt auch im Topspiel der Regionalliga West gegen Fortuna Köln und machte damit einen Riesenschritt zum Aufstieg.

Alemannia Aachen war in den letzten Monaten kaum zu stoppen. Im Topspiel gegen den SC Fortuna Köln sollten die Träume des Aufstiegs abermals untermauert werden.

Das gelang: Vor dem "besten Anhang überhaupt" und der Saison-Rekordkulisse in der Regionalliga West mit knapp 29.500 Zuschauern heimste Aachen einen 1:0-Sieg ein. Heiner Backhaus und seine Elf machten somit einen Riesenschritt in Richtung Meisterschaft.

Es stand Spitzenspiel drauf und es steckte auch Spitzenspiel drin in dieser Regionalliga-Begegnung. Allen voran war es von Beginn an extrem hitzig. Die erste Hälfte alleine verzeichnete drei Rudelbildungen. Anton Heinz brachte dann mit seinem 1:0-Siegtreffer den Tivoli zum Beben (52.).

"Ich denke, wir haben heute gegen eine sehr sehr gute Mannschaft gespielt, die uns, so ehrlich bin ich, fußballerisch überlegen war. Fortuna Köln war schärfer in den Zweikämpfen, schneller im Kopf und da hatten wir über weite Teile des Spiels das Glück auf unserer Seite", gab Backhaus zu.

Gerade deshalb war Rückhalt der Anhänger für Aachen umso wichtiger: "Danke an jeden Einzelnen, der die Atmosphäre in eine Richtung gelenkt hat, die wir dringend gebraucht haben. Mit den Zuschauern und dieser Mannschaft entwickelt sich auf dem Platz so ein Energiefeld, was wirklich bombastisch ist. Die Fans haben ein ganz feines Gespür dafür, dass die Mannschaft das im Moment braucht", erklärte der Übungsleiter Aachens.

Backhaus wollte allerdings nochmal die Mentalität seiner Schützlinge in den Vordergrund stellen: "Was diese Jungs sich untereinander für Vertrauen schenken, ist der Wahnsinn. Die Mannschaft brennt für diesen Verein und gemeinsam mit den Fans hat das heute gereicht, um eben einen solch starken Gegner zu schlagen."

Durch den Sieg über Fortuna Köln haben die Kaiserstädter den Abstand den ersten Verfolger Wuppertaler SV auf elf Punkte vergrößert. Fortuna Köln dürfte sich hingegen endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet haben. Ebenso der 1. FC Bocholt, der beim FC Gütersloh patzte (0:1).