Rot-Weiß Oberhausen bleibt auch im 5. Pflichtspiel in Folge ohne Sieg. Am 27. Spieltag der Regionalliga West trotzte der 1. FC Düren den Kleeblättern ein 2:2 ab.

2:2 hieß es am 27. Spieltag der Regionalliga West zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem 1. FC Düren. Die frühe Führung von RWO durch Cottrell Ezekwem (12.) glich Düren vor der Pause in Person von Simon Breuer (27.) aus. Kurz vor Schluss drehte Düren die Partie mit dem vermeintlichen Siegtor von Breuer (90.). Aber Oberhausen gab sich nicht auf und so konnte Tim Stappmann immerhin noch für einen Punkt sorgen (92.).

Wirklich glückliche Gesichter gab es nach Schlusspfiff auf keiner der beiden Seiten. Düren-Coach Carsten Wissing war das späte Gegentor ein Dorn im Auge: „Über die gesamte Spieldauer gesehen ist ein Unentschieden das gerechtfertigte Ergebnis. Das Unentschieden ist sicherlich kein Ergebnis, für das du dich hier in Oberhausen schämen musst. Wenn man allerdings in der 90. Minute das Führungstor macht, musst du den Dreier mitnehmen. Das haben wir nicht geschafft und so fühlt sich die Punkteteilung nicht ganz so gut an.“

Auch Mike Terranova war nicht vollends zufrieden und haderte mit den vergebenen Chancen zu Beginn der zweiten Hälfte: „Wir wollten drei Punkte holen und Schwung für den Pokal bekommen. Das ist uns leider nicht geglückt. Wir haben gut ins Spiel gefunden und sind verdient in Führung gegangen. Danach haben wir zu viel Platz gelassen und bekommen den Ausgleich. Wir sind sehr gut aus der Kabine gekommen und hätten die Führung erzielen müssen, was uns nicht gelungen ist.“

Trotzdem lobt der Interimstrainer der Kleeblätter die Moral seiner Mannschaft: „Nach dem Rückstand in der 90. Minute muss man den Hut vor der Truppe ziehen, dass sie da noch einmal zurückkommen. Das ist für die Moral und Dienstag total wichtig.“

Die Statistik zum Spiel: Rot-Weiß Oberhausen: Benz - Montag, Stappmann, Burghard (71. Kreyer), Fassnacht – Öztürk, Ngyombo (80. Yalcin) - Donkor, Stoppelkamp, Sieben (80. März) – Ezekwem (83. Mai) 1. FC Düren: Theißen - Egouli, Weber, Popovic - Breuer, Brock, Geimer (80. Schlößer), Harnafi (64. Ibishi), Matuschyk, Damaschek, Fesenmeyer (64. Clemens) Tore: 1:0 Ezekwem (12.), 1:1 Breuer (27.), 1:2 Breuer (90.), 2:2 Stappmann (92.) Schiedsrichter: Annika Kost Zuschauer: 2.092

Am Dienstag wartet für RWO nämlich das wichtig Halbfinale im Niederrheinpokal. Im Stadion Niederrhein empfangen die Rot-Weißen die Sportfreunde Baumberg zum Kampf ums Endspiel (2. April, 19:30 Uhr).

Auch der Torschütze zum 2:2 und Chef in der Verteidigung bei RWO, Tim Stappmann, zeigte sich mit der Punkteteilung nicht zufrieden, blickte aber auch schon nach vorne: „Ob wir das Spiel verlieren oder einen Punkt holen. Beide Varianten bringen uns nicht wirklich nach vorne. Auch wenn der Pokal ansteht, willst du in der Liga das Maximum rausholen. Es ist unbefriedigend. Der Fokus wird jetzt trotzdem auf dem Pokal liegen.“