Holstein Kiel II spielt in der Regionalliga Nord um die Meisterschaft. Einen Aufstieg in die 3. Liga wird es im Sommer aber definitiv nicht geben.

Gleich zwei Zweitvertretungen von Zweitligisten führen aktuell die Regionalliga Nord an. Hannover 96 II thront mit 48 Punkten aus 22 Spielen an der Spitze, Holstein Kiel II ist mit 44 Zählern in der Verfolgerrolle.

Zumindest die Kieler werden aber mit Sicherheit nicht die nächste U23, die Liga drei aufmischt. Wie der Verein am Dienstag bekanntgab, wird man keine Lizenz für die 3. Liga beantragen. Nach "wirtschaftlichen, infrastrukturellen und sportlichen Abwägungen" sei man zu dem Entschluss gekommen, dass "ein Aufstieg die Möglichkeiten des Vereins derzeit überschreitet".

Schon in der Saison 2021/22 spielte die U23 der Störche oben mit und verzichtete ebenfalls auf einen Lizenzantrag. Damals beendete man die Saison auf Platz vier, der VfB Oldenburg stieg auf.

"Aus sportlicher Sicht möchte man natürlich immer den maximalen Erfolg. Die notwendigen Maßnahmen innerhalb des Vereins, die getätigt werden müssten, haben uns aber dazu bewogen, den Antrag für eine Lizenz in der 3. Liga nicht zu stellen", führte Geschäftsführer Sport Uwe Stöver weiter aus.

Aufstieg für NLZ-Arbeit nicht nötig

Dominic Peitz, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, erkannte mit Blick auf die zurückliegenden Spielzeiten bei der KSV, "dass der aktuelle Weg in der Nachwuchsleistungsförderung des NLZ der richtige ist und wir aus der U23 immer wieder junge Spieler an die Ligamannschaft heranführen können." In den vergangenen Wochen gelang beispielsweise Niklas Niehoff (19) der Sprung zu den Profis. Beim 4:0 in Paderborn erzielte der Rechtsaußen gar sein erstes Profi-Tor. "Darum bedarf es schlussendlich nicht zwangsläufig einer höheren Spielklasse, die zudem mit Herausforderungen verbunden wäre, die wir aktuell nicht bewältigen könnten."

Gegessen ist der Aufstiegskampf in der Regionalliga Nord damit aber noch lange nicht. Abgesehen davon, dass der Meister ohnehin in die Relegation gegen den Meister der Bayern-Staffel muss, sind auch der SV Meppen und Phönix Lübeck noch voll in der Verlosung. Die Meppener haben bei einem absolvierten Spiel weniger nur fünf Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Hannover II, der 1. FC Phönix hat bei zehn Punkten Rückstand gar noch fünf Spiele in der Hinterhand.