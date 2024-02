Der Wuppertaler SV will am Samstag das nächste Siegerselfie schießen.

Der Wuppertaler SV gastiert am Samstag (24. Februar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) beim FC Wegberg-Beeck. Der WSV-Trainer peilt den vierten Dreier in Folge an.

Drei Spiele, drei Siege! Seit Ersan Parlatan den Wuppertaler SV als Cheftrainer betreut, läuft es für die Rot-Blauen wie geschmiert. Die Aufholjagd ist längst eingeläutet. Sieben Punkte sind es aktuell auf Tabellenführer Alemannia Aachen. Der Glaube an den Aufstieg lebt. "Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass es okay so ist, dass die Aachener ihre Spiele gewinnen. Sie hätten auch ruhig Punkte liegen lassen können. Ich glaube aber schon, dass die Aachener unseren Atem spüren. Solange wir unsere Ergebnisse einfahren, in der Art und Weise wie wir Fußball spielen, wird das auch die Gegner beeindrucken. Ich hoffe, dass wir die Souveränität aufrechterhalten und auch den großen Zusammenhalt auf und neben dem Platz beibehalten. Wir wollen weiter Druck aufbauen!", meinte Parlatan vor dem Gang zum FC Wegberg-Beeck - Samstag, 24. Februar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker. Beim Abstiegskandidaten aus dem Kreis Heinsberg erwartet der Fußballlehrer kein einfaches Spiel, weiß aber auch um das aktuell große Selbstvertrauen seiner Mannschaft und peilt deshalb auch den vierten Dreier im vierten Spiel an. Der 46-Jährige verrät den WSV-Plan für das Match im Waldstadion. "Wir wollen im Spiel mit dem Ball im letzten Drittel Torgefahr ausstrahlen. Das haben wir uns vorgenommen und wollen den Druck immer aufrechterhalten. Aber, klar: Da sind auch Stabilität und Geduld gefragt. Wenn man angreift und unbedingt treffen will, darf man die Restverteidigung nicht vergessen, sonst kommt der Gegner auch zu Torchancen. Das müssen wir verhindern. Wenn wir Torgefahr ausstrahlen, zu Chancen kommen und hinten sicher agieren, dann werden wir wieder gewinnen", prognostiziert Parlatan. Bis auf Tom Geerkens (Syndesmosebandriss), der sechs bis acht Wochen ausfallen wird, stehen Parlatan bei Wegberg-Beeck beinahe alle Spieler zur Verfügung. Er berichtet: "Kevin Pytlik ist weiter im Aufbautraining und trainiert auch sukzessive mit der Mannschaft mit. Ich denke, dass er noch um die zwei Wochen brauchen wird. Alle anderen Spieler stehen uns zur Verfügung. Wir können bis auf Kevin und Tom aus dem Vollen schöpfen."

