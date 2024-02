Die Trainersuche bei der Sport-und Spielvereinigung Velbert geht nicht so voran, wie es sich die Verantwortlichen gewünscht hatten.

Oft wird den Verantwortlichen im Fußball bei einer Trainerentlassung unterstellt, dass der Nachfolger eigentlich schon seit Tagen feststand und der Verein auf die Beurlaubung vorbereitet war. Dass es nicht immer so verläuft, beweist die SSVg Velbert.

Das Tabellen-Schlusslicht der Regionalliga West tappt nach der Beurlaubung von Dimitrios Pappas und dessen Co-Trainer Christian Dorda - beide A-Lizenzinhaber - noch im Dunkeln, was die Nachfolge betrifft.

"Wir suchen einen Mann, der zumindest über die A-Lizenz verfügt und auch schon im Regionalliga-Abstiegskampf Erfahrungen gesammelt hat. Wir haben noch einige Kandidaten, mit denen wir zu Wochenbeginn sprechen und dann entscheiden werden. Am Dienstagabend kann ich vielleicht mehr sagen", sagte Oliver Kuhn, Velberts Boss, noch am Montag gegenüber RevierSport.

Fakt ist aber, dass es am Dienstag keine Entscheidung geben wird und es aktuell so aussieht, dass im immens wichtigen Kellerduell am Freitagabend (23. Februar, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen Rot Weiss Ahlen offiziell, wie schon bei Fortuna Köln (1:2), Torwart-Trainer Björn Kreil auf dem Spielberichtsbogen stehen wird. "Es ist gut möglich, dass wir am Freitag noch ohne neuen Trainer antreten werden und es so wie gegen Köln machen. Wir haben da auch noch für dieses Spiel eine Sondergenehmigung", erklärte Kuhn am Dienstag gegenüber RS.

Um einen Regionalligisten zu trainieren, muss der Coach eine A-Lizenz oder eine Fußballlehrer-Lizenz besitzen. Aktuell ist kein Angestellter der SSVg im Besitz dieser Lizenz, weshalb es jene Sondergenehmigung braucht.

Pappas und Dorda besaßen die nötige Lizenz, sind aber nicht mehr da - und das macht die Trainersuche so schwierig: Denn beide müssen auch noch bis zum 30. Juni 2024 bezahlt werden. Heißt: Die Velberter können dem neuen Trainer kein großes finanzielles Angebot unterbreiten. Auch deshalb war für Björn Mehnert und Michael Boris - beides Fußballlehrer - eine Unterschrift in Velbert kein Thema.

Derweil musste Velbert B-Lizenzinhabern wie Ahmet Inal (zuletzt Mülheimer FC 97) oder Sunay Acar (zuletzt SV Straelen) absagen - aufgrund des fehlenden A-Scheins. Diesen besitzt wiederum Benedict Weeks (zuletzt SV Straelen). Nach RS-Informationen weilte der 33-Jährige in Velbert zu Gesprächen - sagte der SSVg aber von sich aus ab. Die Suche geht nun weiter.