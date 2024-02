Regionalliga West: Bocholt kassiert erste Heimniederlage, Fortuna Köln siegt spät

Der 1. FC Bocholt muss im Aufstiegskampf der Regionalliga West Federn lassen. Davon profitiert auch ein Verfolger, der kurz vor Schluss noch gewinnen konnte.

Der 22. Spieltag der Regionalliga West stand am Samstag vor allem im Zeichen des Abstiegskampfes. Die gesamte untere Tabellenhälfte war im Einsatz.

Bereits am Freitagabend hatten mit dem Wuppertaler SV und Rot-Weiß Oberhausen zwei Verfolger des Spitzenduos Siege gefeiert. Tabellenführer Alemannia Aachen ist erst am Sonntag (18. Februar, 14 Uhr, RS-Liveticker) bei der U23 von Schalke 04 zu Gast.

So war der 1. FC Bocholt ein wenig gefordert und hatte seinerseits den erneuten Sprung auf Platz eins - zumindest über Nacht - im Visier. Gast am Hünting war der SC Paderborn II. Und der SCP war es auch, der nach ereignisloser erster Hälfte einen Patzer von Lucas Fox ausnutzte. Flotho markierte das Paderborner 1:0 (59.), nachdem der Bocholt-Torwart eine Ecke nicht herausfausten konnte. Und auch wenn der FCB offensiv wechselte: Nach vier Minuten Nachspielzeit stand am Ende die erste Heimniederlage der Saison.

Fortuna Köln wollte gegen die SSVg Velbert den zweiten Sieg in Serie, nachdem unter der Woche Wegberg-Beeck im Krisengipfel geschlagen wurde. In die Halbzeit gegen den Aufsteiger gelang es auch mit einem verdienten 1:0 für die Kölner, nach einem schnellen Freistoß war Jonas Scholz unmittelbar vor dem Pausenpfiff erfolgreich (45.).

Doch die Gäste stellten bald das Remis wieder her, Robin Hilger (52.) durfte mit zu viel Platz abschließen. Doch die Velberter belohnten sich nicht für ihren Kampf. Verteidiger Dominik Lanius (89.) köpfte das nicht unverdiente 2:1 - gleichzeitig der Endstand.

Ein großer Gewinner des Spieltags war der SC Wiedenbrück, der bei Rot Weiss Ahlen den dritten Sieg im vierten Spiel des Jahres feierte und den Abstand zu den Abstiegsplätzen ausbauen konnte. Das Tor des Tages erzielte Jan Lukas Liehr in der 69. Minute.

Auch Fortuna Düsseldorf II machte einen nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt. Gegen das neue Schlusslicht SV Lippstadt gewann die Fortuna 3:0, vor der Vorentscheidung durch ein Eigentor (67.) und den Schlusspunkt von Kilian Skolik (89.) hatte Kevin Brechmann in der ersten Hälfte die Führung für die Fortuna erzielt.

Borussia Mönchengladbach II und der SV Rödinghausen trennten sich 0:1, der 1. FC Düren besiegte den weiter kriselnden Aufsteiger FC Wegberg-Beeck mit 3:0.