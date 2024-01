Rot-Weiß Oberhausen reist am Samstag (27. Januar, 17.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) zu Borussia Mönchengladbach II. Das sagt Trainer Jörn Nowak.

Bereits eine Woche vor dem offiziellen Start der Restrunde in der Regionalliga West startet Rot-Weiß Oberhausen mit dem Nachholspiel bei der Zweitvertretung des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ins Pflichtspieljahr 2024.

Der Anpfiff im Grenzlandstadion erfolgt am Samstag, 27. Januar (17.30 Uhr, RevierSport-Liveticker). Nach drei Absagen soll die Partie nun im vierten Anlauf endlich über die Bühne gebracht werden.

RWO hat eine positive Vorbereitung absolvierte: Nach dem Remis gegen den Niederländischen Erstligisten Heracles Almelo und dem Sieg im Testspiel über den VfB Oldenburg kommen die Kleeblätter gestärkt aus der Winterpause. Nun will die Nowak-Elf erfolgreich ins neue Jahr starten und könnte bei einem Sieg auf den 3. Tabellenplatz vorrücken und den Rückstand auf die Tabellenspitze verkürzen.

"Ich erwarte mit der Borussia eine fußballerisch gute Mannschaft, die in der Hinrunde unter ihren Möglichkeiten geblieben ist. Vor allem im Offensivbereich haben sie viel Tempo und eine hohe individuelle Qualität und werden alles daran setzen eine bessere Rückrunde zu spielen. Deshalb gilt es für uns umso mehr von Beginn an präsent zu sein, unsere Tugenden auf den Platz zu bekommen und dabei defensiv gut zu arbeiten, intensiv anzulaufen und zielstrebig Richtung Tor zu spielen, um Offensivpower zu entwickeln und daraus auch Ertrag zu erzielen. Wir hatten drei gute Wochen in der Vorbereitung, die aber aufgrund der Wetterbedingungen nicht einfach waren. Dennoch sind wir gut auf den Restrunden-Start vorbereitet und optimistisch mit einem guten Spiel zu starten", sagt Trainer Jörn Nowak.

Der RWO-Coach muss auf Marius Kleinsorge, der sich nach seiner Verletzung weiterhin in der Reha befindet. Außerdem wird Fabian Holthaus aufgrund seiner erneuten Verletzung am Innenband ausfallen. Michel Niemeyer und Tim Stappmann, die angeschlagen in die Woche gestartet waren, werden derweil im 20er Spieltagskader stehen.