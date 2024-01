Rot-Weiß Oberhausen hat am Donnerstag (4. Januar 2024) wieder losgelegt. Nur ein Spieler fehlte. Beim Thema mögliche Zugänge bleibt Sportchef Patrick Bauder ganz cool.

Mit zehn Punkten Rückstand in der Regionalliga ist Rot-Weiß Oberhausen auf Tabellenführer 1. FC Bocholt in die Winterpause gegangen. Dieser Abstand relativiert sich ein wenig, wenn man bedenkt, dass RWO noch zwei Nachholspiele gegenüber Bocholt in der Hinterhand besitzt.

"Wir blicken auf die Tabelle, wenn diese Spiele absolviert sind. Aber, klar: Natürlich rechnen wir uns noch etwas aus. Wir wollen jetzt erst einmal eine gute und unfallfreie Vorbereitung absolvieren und dann schauen wir mal, was nach oben hin noch geht", sagte Patrick Bauder einen Tag nach dem Trainingsstart am 4. Januar 2024 gegenüber RevierSport.

Beim Aufgalopp konnte Trainer Jörn Nowak bis auf Marius Kleinsorge, der sich nach seinem Wadenbeinbruch noch im Aufbautraining befindet, alle Mann begrüßen. "Marius wird Zeit benötigen. Ich hoffe aber, dass wir ihn im Laufe der Rückrunde noch sehen. Da sind wir eigentlich guter Dinge", berichtet Bauder.

Auch die U19-Spieler Ozan Hot und Edin Hadzibajramovic waren mit von der Partie. Beide konnten ja schon Regionalliga-Luft - Hot drei und Hadzibajramovic sechs Minuten - schnuppern. Vom RWO-Sportchef gibt es jedenfalls Lob für das Nachwuchsduo. Bauder: "Beide machen das richtig gut, sie haben sich in den letzten Wochen und Monaten gut entwickelt."

Auch, weil RWO solche Jungs in der Hinterhand hat, ist Bauder ganz entspannt, was mögliche Transferaktivitäten betrifft. Stand heute - 5. Januar 2024 - werden sich die Kleeblätter nicht verstärken.

"Der Januar ist ja noch lang. Aber klar ist auch, dass wir niemanden auf Biegen und Brechen verpflichten werden. Wir haben eine gute und sehr homogene Mannschaft beisammen. Da müsste ein Neuer schon sehr gut ins Gefüge passen - sowohl sportlich als auch menschlich", erklärt der 33-jährige Bauder.

Die RWO-Vorbereitung in der Übersicht:

Donnerstag (04.01) Trainingsstart (Trainingsplatz)

Mittwoch (10.01, 19:30 Uhr) Testspiel beim SV Wacker Obercastrop (Erin-Kampfbahn Karlsstr. 44a, 44575 Castrop-Rauxel)

Sonntag (14.01) „schauinsland reisen Cup“ (Heiner-Brand-Platz 1, 51643 Gummersbach)

Samstag (20.01, 14 Uhr) Testspiel gegen den VfB Oldenburg (Stadion Niederrhein)

Montag (22.01, 19:30 Uhr) Testspiel gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen (RWO-Nachwuchszentrum)