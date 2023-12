Regionalliga: RWO-Spiel fällt zum dritten Mal aus, auch zwei andere Partien abgesagt

Maximal ein Nachholspiel der Regionalliga findet in diesem Jahr noch statt. Der Rest wurde abgesagt.

Eigentlich standen in der Regionalliga West in diesem Jahr noch vier Spiele an. Drei davon wurde nun bereits abgesagt - zum Teil zum dritten Mal.

Der Regen ist schuld, auf den meisten Plätzen geht nichts mehr. Zuerst wurde die Partie von Rot Weiss Ahlen gegen Schalke II abgesagt. Das eigentlich für Mittwoch angesetzt Nachholspiel vom 17. Spieltag kann erneut nicht stattfinden. "Wir müssen euch mitteilen, dass das für kommenden Mittwoch geplante Nachholspiel gegen die U23 vom FC Schalke erneut ausfällt. Trotz aller Bemühungen ist der Platz weiterhin unbespielbar", teilten die Ahlener am Montag mit.

Am Mittwoch wurden dann zwei weitere Begegnungen abgesagt. Rot-Weiß Oberhausen sollte sein letztes Spiel in diesem Jahr gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach bestreiten, doch auch hier geht nichts.

Zum dritten Mal wurde die Partie im Grenzlandstadion abgesagt. Das für Samstag, 16. Dezember, angesetzte Nachholspiel gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach muss erneut witterungsbedingt ausfallen. Die Stadt Mönchengladbach sperrte den Platz bis einschließlich Sonntag. Ein neuer Nachholtermin ist noch nicht bekannt.

Und auch der SV Lippstadt und Wegberg-Beeck gehen in die Winterpause. Das für Mittwochabend angesetzte Match gegen den FC Wegberg-Beeck kann nicht angepfiffen werden. Lippstadt teilte bereits am Dienstag mit: "Am heutigen Vormittag wurde das für morgen angesetzte Heimspiel gegen den FC Wegberg-Beeck abgesagt. Der Platz ist leider nicht bespielbar. Das neue Jahr beginnt voraussichtlich mit dem Nachholspiel gegen die SSVg Velbert, das für den 27. Januar angesetzt wurde."

Ein weiteres Nachholspiel steht in der Regionalliga West in diesem Jahr noch aus - wenn nicht auch das noch abgesagt wird

Samstag, 16. Dezember, 14 Uhr:

FC Gütersloh - SC Paderborn U23