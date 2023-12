In der Regionalliga West ist auch der 19. Spieltag von der Witterung beeinträchtigt.

Auch der 19. Spieltag der Regionalliga West kann nicht komplett wie geplant durchgeführt werden. Eine Partie vom Samstag (9. Dezember) wurde nach einer Platzbegehung am Vormittag abgesagt.

Denn der Untergrund im Waldstadion in Wegberg macht eine Austragung der Partie FC Wegberg-Beeck - Fortuna Köln unmöglich. "Das für heute Nachmittag angesetzte Meisterschaftsspiel gegen Fortuna Köln fällt aus. Diese Entscheidung wurde vorhin bei der Platzbegehung getroffen", teilten die Gastgeber mit.

Somit geht es für die beiden wohl vorzeitig in die Winterpause, sollte kein Nachholtermin noch in diesem Jahr gefunden werden. Am 4. Februar beginnt in der Regionalliga West nach Plan die Restrunde. Für Wegberg-Beeck geht es zu Rot Weiss Ahlen, Fortuna Köln empfängt den SC Paderborn II.