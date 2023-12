Fortuna Köln: „Haben immer den Glauben, Außergewöhnliches erreichen zu können“

Beim Remis gegen die U21 des 1. FC Köln glich Fortuna Köln einen 0:3-Pausenrückstand aus. Trainer von Ahlen ärgerte der erste Durchgang.

Im Kölner Derby am 18. Spieltag in der Regionalliga West gab es keinen Sieger. Trotz einer schwachen ersten Halbzeit und eines 0:3-Pausenrückstands konnte der SC Fortuna Köln in der Nachspielzeit ausgleichen und einen Punkt von der U21 des 1. FC Köln mitnehmen.

„Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei der Analyse des Spiels. Die erste Halbzeit war schlecht, das dürfen wir uns in der Form nicht erlauben. Wir können nicht jedes Mal einem 0:3-Rückstand hinterherlaufen. Das war jetzt schon das dritte Mal der Fall. Am Ende gewinnen wir fast noch. Wir müssen mit dem Punkt zufrieden sein“, blickte Innenverteidiger Jonas Scholz auf die Partie, die er mit seinem Kopfball (90.+2) zum 3:3 ausgeglichen hatte.

Auch sein Cheftrainer war mit der ersten Hälfte nicht einverstanden. „Der Start war maximal bescheiden. Diese Variante zum 0:1 habe ich zuletzt schon vom Karlsruher SC gesehen. Dann waren wir zwar gut im Spiel. Aber der umstrittene Elfmeter zum 0:2 wird halt gepfiffen. Und das 0:3 müssen wir uns selbst zuschreiben, da waren wir zu offen. Das Ergebnis spiegelte nicht den Spielverlauf wider“, ging Markus von Ahlen in die Analyse der Partie, bei der seine Mannschaft bereits nach zehn Sekunden in Rückstand geriet.

Nach dem Seitenwechsel drehte die Fortuna dann auf. „Die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit ihre physische und mentale Stärke, ihren absoluten Willen und eine unfassbare Moral gezeigt. Die erneute Aufholjagd zeigt, dass wir in der Halbzeit immer wieder Dinge ändern können und die Mannschaft das mega umsetzt“, zeigte sich der Fortuna-Trainer stolz auf seine Mannschaft.

Mit der letzten Aktion hatte Leon Demaj sogar noch die Chance auf den Siegtreffer, scheiterte aber am Torwart. „Ein Sieg wäre nicht unverdient gewesen, aber wenn ein Spiel so läuft, musst du halt auch mal mit einem 3:3 zufrieden sein. Wir haben aber immer den Glauben daran, Außergewöhnliches erreichen zu können“, betonte von Ahlen.

Mit seiner Fortuna ist der Cheftrainer am kommenden 19. Spieltag beim FC Wegberg-Beeck zu Gast. Beim heimstarken Aufsteiger rollt der Ball am kommenden Samstag (9. Dezember) ab 14 Uhr. Für die U21 des Stadtrivalen geht es gegen Rot Weiss Ahlen um die nächsten Punkte.