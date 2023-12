Alemannia Aachen: Trainingslager fix - mit 3000 Fans im Rücken nach Wuppertal

Alemannia Aachen reist am Wochenende zum Traditionsduell nach Wuppertal. Die Aachener dürfen sich über eine große Unterstützung ihrer Anhängerschaft freuen.

So schnell geht es im Fußball und so verrückt ist das Geschäft: Am 28. Juli 2023 war es so weit – Die Regionalliga West-Saison 2023/2024 startete vor 27.300 Fans auf dem Aachener Tivoli. Die Alemannia empfing den Wuppertaler SV zum Traditionsduell.

In einer verrückten Nachspielzeit siegten die Gäste und sollten in den nächsten Wochen einen guten Lauf hinlegen. Anders die Alemannia: Nach wenigen Spieltagen musste Trainer Helge Hohl gehen, Heiner Backhaus übernahm.

Seitdem läuft es für die Alemannia wie geschmiert. Die Aachener reisen am Samstag, 2. Dezember (14 Uhr, RevierSport-Liveticker), zum Rückspiel nach Wuppertal. Mit einem Vier-Punkte-Polster auf den WSV – und rund 3000 Fans im Rücken.

Marcel Moberz, Aufsichtsratschef der Aachener, freut sich schon auf den Westschlager im Stadion am Zoo. Bei Facebook schrieb Moberz am Donnerstag: „In etwas mehr als 48 Stunden wird das Spiel im Stadion am Zoo in Wuppertal angepfiffen. 3.000 - vielleicht sogar mehr – Alemannen werden lautstark, warm in schwarzgelb eingepackt, unsere Jungs unterstützen – allein bei dem Gedanken bekomme ich Gänsehaut und das hat nichts mit dem Wetter zu tun.“

Aachen reist ins Winter-Trainingslager nach Belek

Stichwort Wetter: Von der Eiseskälte in Deutschland werden die Aachener zumindest für ein paar Tage verschwinden. Wie der Tabellen-Dritte der Regionalliga West bekannt gab, reist die Alemannia vom 12. bis zum 21. Januar 2024 in die Türkei (Belek) ins Trainingslager. Das Ziel der Aachener: das Fünf-Sterne-Hotel „Sirene Belek“.

Die ersten Termine der Wintervorbereitung von Alemannia Aachen stehen auch fest. Nachdem die Alemannen sich nach dem Bitburger-Pokalspiel beim FC Wegberg-Beeck und dem Weihnachtssingen auf dem Tivoli am 17. Dezember 2023 in einen zweieinhalbwöchige Winterurlaub verabschieden, bittet Trainer Heiner Backhaus am 3. Januar 2024 wieder zum Trainingsauftakt.