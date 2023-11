Während Rot-Weiß Oberhausen nur kurzzeitig auf Sven Kreyer verzichten muss, fällt Maik Kegel bei Fortuna Köln die ganze Saison aus.

Rot-Weiß Oberhausen erwischte am vergangenen Samstag in allen Belangen einen rabenschwarzen Tag. Das Heimspiel gegen die Reserve des 1. FC Köln wurde mit 0:2 verloren und dazu verschoss Leistungsträger Moritz Stoppelkamp noch einen Foulelfmeter.

Doch damit nicht genug. In der ersten Halbzeit ließ sich Kapitän Sven Kreyer an der Seitenlinie zu einem komplett unnötigen Frustfoul hinreißen und sah die Rote Karte.

Für den 32-Jährigen, der in dieser Saison sechs Treffer in der Regionalliga West erzielte, war es bereits sein zweiter Platzverweis im RWO-Trikot. Vor fast genau einem Jahr kassierte Kreyer bereits gegen die SG Wattenscheid 09 eine Rote Karte - damals aufgrund einer Tätlichkeit.

Nun steht die Sperre für den Stürmer fest: Er wurde vom Westdeutschen Fußballverband für zwei Spiele gesperrt. Das gab RWO am Mittwoch bekannt.

"Nachdem Sven Kreyer in der Partie gegen die U23 des 1. FC Köln die Rote Karte gesehen hatte, gab der Staffelleiter des Westdeutschen Fußballverbandes nun die Strafe bekannt. Der Stürmer wird den Kleeblättern aufgrund unsportlichen Verhaltens für zwei Partien nicht zur Verfügung stehen und damit in Wegberg und beim Heimspiel gegen die U23 des SC Paderborn nicht zur Verfügung stehen", heißt es in der Mitteilung.

Als Wiederholungstäter darf sich Kreyer über diese Sperre nicht beschweren. Beim Heimspiel gegen den SC Wiedenbrück (02. Dezember) wird der Angreifer dann wieder zur Verfügung stehen.

Für einen anderen erfahrenen Regionalliga-Spieler ist derweil die gesamte Saison beendet: Die Rede ist von Maik Kegel. Wie die "Kölnische Rundschau" berichtet, zog sich der Mittelfeldmann von Fortuna Köln beim Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach II (4:3) bereits den dritten Kreuzbandriss seiner Karriere zu. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Dienstag.

Kegel ist mit 164 Pflichtspielen für Fortuna Köln und über 400 Partien insgesamt einer der routiniertesten Fußballer aller Regionalligen. In dieser Spielzeit kommt er auf neun Einsätze und stand sechsmal in der Startelf.