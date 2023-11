SV Rödinghausen: Zweites Spiel, zweite Niederlage - das sagt Farat Toku

Für den SV Rödinghausen will es einfach nicht rund laufen. Auch unter Farat Toku sucht der SVR seine Form.

0:4 gegen Rot-Weiß Oberhausen, 1:2 beim FC Gütersloh: Farat Toku hat sich seinen Start als Trainer des SV Rödinghausen mit Sicherheit anders vorgestellt.

Der einstige Aufstiegsaspirant liegt gerade einmal drei Punkte über dem Strich. Denn: Aktuell würden aufgrund des Abstiegsplatzes des MSV Duisburg vier Mannschaften aus der Regionalliga West runter müssen.

Dass Rödinghausen zu diesen Teams gehören könnte, ist eher unwahrscheinlich. Denn trotz der Misere steckt natürlich viel Potential in dem Team. Das weiß auch Toku.

Der Fußballlehrer sagte nach dem 1:2 im Gütersloher Heidewaldstadion vor 1275 Fans: "Glückwunsch an den FC Gütersloh an den Dreier. Wir haben leider nicht das glücklichere Ende gehabt. Die Gegentore waren mit Sicherheit vermeidbar. Wir waren in der ersten halben Stunde einfach zu passiv, haben zu wenig Druck ausgeübt. In der Halbzeit haben wir uns gesagt, dass wir die ersten 45 Minuten vergessen wollen. Wir haben dann auch gedrückt und waren spielbestimmender. Trotz des zweiten Gegentores hatten wir genügend Chancen, um auch eigene Treffer zu erzielen. Wir müssen zusehen, dass wir das vernünftig analysieren und die Fehler abstellen, so dass wir am nächsten Wochenende gewinnen."

FC Gütersloh - SV Rödinghausen 2:1 (2:0) Schiedsrichter: Sven Waschitzki-Günther Tore: 1:0 Twardzik (26.), 2:0 Obst (34.), 2:1 Tübing (73.) Zuschauer: 1275

Sein Gegenüber, Julian Hesse, der mit dem FCG als Aufsteiger 21 Punkte auf dem Konto hat und auf Rang neun rangiert, bilanzierte: "Am Ende des Tages ist es meiner Meinung nach ein verdienter Sieg. Es macht an einem Freitagabend unfassbar viel Spaß hier zu spielen. Die Kulisse ist toll. Es ist toll zu sehen, wenn die Jungs in die Kabine kommen und kaputt sind. Man merkt einfach, dass wir eine tolle Gemeinschaft haben. Wir wollen so weiter machen und demütig bleiben. Wenn wir das schaffen, dann werden wir noch eine gute Zeit zusammen haben."

Für Rödinghausen geht es schon am Mittwoch (15. November, 19 Uhr) im Westfalenpokal bei Arminia Bielefeld weiter, bevor in der Regionalliga am nächsten Samstag (18. November, 14 Uhr) Fortuna Düsseldorf II an den Wiehen kommt.

Toku sagt zu den nächsten Aufgaben: "Ich glaube, dass es bei den Jungs aktuell so ist, dass Training und Spiel zwei verschiedene paar Schuhe sind. Aber die Spieler müssen sich im Training die Sicherheit zurückholen. Ähnlich wie schon gegen Oberhausen hatten wir auch gegen Gütersloh genügend Torchancen. Aber wir müssen an der Effektivität arbeiten. Wenn wir das schaffen, dann kommen wir auf den richtigen Weg."