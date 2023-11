Mönchengladbach II: Pleite nach 3:0-Führung - „Erste Halbzeit top, zweite Halbzeit Schro

Die U23 von Borussia Mönchengladbach muss derzeit einer Verletzungskrise trotzen – und eine bittere Niederlage verarbeiten!

Borussia Mönchengladbach II verspielte nach einem Doppelpack von Shio Fukuda eine 3:0-Führung gegen den SC Fortuna Köln. Das Team von Eugen Polanski steckt nun mitten im Abstiegskampf in der Regionalliga West. Dieser fand nach dem Spiel deutliche Worte.

Es sei ein „wildes Spiel“ gewesen, in dem er „zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen habe: "Erste Halbzeit von uns top, zweite Halbzeit Schrott“, resümierte der junge Trainer. Zwar fand Polanski, dass ein Unentschieden leistungsgerechter gewesen wäre, doch „am Ende verlieren wir, weil wir in der zweiten Halbzeit gar keine Ballbesitzphasen mehr hatten“, sagte der ehemalige Gladbach-Profi.

Polanski nimmt zurzeit am Trainerlehrgang des DFB teil, um die Pro-Lizenz zu erwerben. Im vergangenen Sommer soll er bereits ein Kandidat bei der Trainersuche für die erste Mannschaft von Borussia Mönchengladbach gewesen sein.

Damals übernahm aber bekanntlich Gerardo Seoane die Fohlenelf. Nach einem schwachen Saisonstart gelang den Profis gestern mit einem 4:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg ein Befreiungsschlag, während die zweite Mannschaft im Auswärtsspiel bei Fortuna den sicher geglaubten Sieg aus der Hand gab und somit ihrerseits verpasste, sich von den Abstiegsplätzen abzusetzen.

Acht Ausfälle vor der Englischen Woche

Für Polanskis Team steht als Nächstes eine „Englische Woche“ an: Nachdem das Heimspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen am zwölften Spieltag witterungsbedingt verschoben werden musste, wird dieses nun unter der Woche nachgeholt, bevor am Wochenende mit Rot Weiss Ahlen ein direkter Konkurrent im Grenzlandstadion zu Gast sein wird.

Die Herausforderung, mit einer so jungen Mannschaft im Abstiegskampf zu bestehen, dürfte angesichts der vielen Verletzungen nicht gerade einfacher werden: Insgesamt acht Spieler fallen derzeit aus, darunter Top-Talent Lukas Ullrich und Ryan Don Naderi, der bisher einer der besten Torschützen der Gladbacher U23 war.

So haben sie gespielt:

SC Fortuna Köln: Weis – Budimbu, Lanius, Scholz, Langer (80. Sarpei), Kegel (35. Stanilewicz), Hölscher (80. Matter), Batarilo, Demaj (80. Breitfelder), Mika, Steinkötter

Borussia Mönchengladbach II: Brüll – Korb, Najjar (62. Foss), Lieder, Kemper, Jung, Reitz, Büyükarslan, Italiano, Fukuda, Schroers

Schiedsrichter: Dr. Marcel Benkhoff

Tore: 0:1 Fukuda (8.), 0:2 Fukuda (31.), 0:3 Schroers (40.), 1:3 Demaj (45.), 2:3 Mika (59.), 3:3 Lanius (76.), 4:3 Sarpei (89.)

Zuschauer: 1.913