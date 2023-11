Wuppertaler SV: "Es gibt keine Alibis" - Dogan erwartet Schlammschlacht in Ahlen

Vor dem Auswärtsspiel (Samstag, 14 Uhr, RS-Liveticker) bei Rot Weiss Ahlen sind beim Wuppertaler SV vor allem die Platzverhältnisse das bestimmende Thema.

Auf die euphorische Heimkehr ins Stadion am Zoo samt Topspiel-Sieg gegen Fortuna Köln folgt eine vermeintliche Pflichtaufgabe für den Wuppertaler SV. Am 15. Spieltag der Regionalliga West geht es zu Tabellenschlusslicht Rot Weiss Ahlen (Samstag, 11. November, 14 Uhr).

WSV-Trainer Hüzeyfe Dogan sprach vorab über ...

... Marco Terrazzino: "Ich habe schon mehrfach erwähnt, dass es in der Situation, wo er gekommen ist, einfach nicht lief und es für ihn schwer war, seine Qualitäten zu zeigen, weil er nicht bei hundert Prozent war. Er ist jetzt mehr und mehr angekommen und auch körperlich in einer sehr guten Verfassung, sodass er auch 90 Minuten spielen kann. Dass er sich jetzt mit dem ersten Tor belohnt hat, tut ihm als Offensivspieler besonders und uns als Mannschaft gut."

... den kommenden Gegner Ahlen: "Es sind einige gesperrte und verletzte Spieler zurückgekehrt, sodass sie jetzt fast mit Bestbesetzung gegen Düren gespielt haben. Da haben sie auch das System geändert, was erfolgreich war. In Düren 3:1 zu gewinnen, ist schon eine Ansage. Spielerisch haben sie eine gute Mannschaft, wir müssen daher auf uns schauen, die Bedingungen annehmen und alles reinhauen, was wir haben.[/b]

... über die schlechten Platzverhältnisse in Ahlen: "Es gibt keine Alibis. Es ist für beide Mannschaften der gleiche Zustand. Es kann bis dahin noch regnen und dann eine Schlammschlacht werden in der zweiten Halbzeit. Wir haben unsere Erfahrungen im Februar gemacht (2:2, Anm. d. Red.). Das war kein schönes Spiel von uns, die Mannschaft ist also gewarnt. Ich hoffe, dass wir daraus gelernt haben und Kampf, Ruhe und Geduld mitbringen. Es geht nur über diese Tugenden und in den entscheidenden Momenten spielerische Lösungen zu haben und eiskalt zu sein."

... die Wuppertaler Personalsituation: "Leider wird Mert Gökcan nicht zur Verfügung stehen. Er hat sich das Außenband am Sprunggelenk gerissen und wird uns auf jeden Fall ein Spiel fehlen. Dafür kehrt Lion Schweers zurück in den Kader. Er hat die Woche voll mit trainiert und da sind wir guter Dinge, dass er auch am Samstag dabei sein kann."