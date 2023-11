Regionalliga: In Berlin - Union-Legende und Sky-Reporter übernimmt Trainerjob

In der Regionalliga-Nordost kommt es zu einem spektakulären Trainerwechsel. Eine Legende des 1. FC Union Berlin und aktueller Sky-Reporter übernimmt einen Trainerjob.

Der Berliner Klub VSG Altglienicke hat sich von Trainer Karsten Heine getrennt und den ehemaligen Profi Torsten Mattuschka mit der Leitung der ersten Mannschaft beauftragt.

Wie lange Mattuschka "Cheftrainer" sein wird, ist offen. Der bisherige Co-Trainer Mattuschka wird vorerst gemeinsam mit seinem Kollegen Dan Twardzik die Mannschaft trainieren, bis ein Nachfolger für Heine gefunden ist.

"Nach ausführlicher Analyse des bisherigen Saisonverlaufs, ist man zu dem Entschluss gekommen, im sportlichen Bereich einen neuen Impuls zu setzen", heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Acht Punkte hinkt Altglienicke Platz eins, den der FC Energie Cottbus belegt, hinterher.

Der 68-jährige Heine hatte das Team im Sommer 2019 übernommen und in seiner Amtszeit zweimal die Vizemeisterschaft geholt und einmal den Berliner Landespokal gewonnen. Altglienicke wollte auch in dieser Spielzeit im Kampf um den Aufstieg eingreifen.

VSG-Macher und Mäzen Daniel Böhm hatte vor der Saison mit Verpflichtungen von hochkarätigen Namen wie Akaki Gogia (31, ehemals u.a. Dynamo Dresden) oder Martin Kobylanski (29, u.a. TSV 1860 München) für großes Aufsehen gesorgt.

Inwieweit Union-Legende Mattuschka seinen Experten-Job beim Bezahlsender "Sky" ausführen kann, wurde nicht mitgeteilt.

Der 43-jährige Mattuschka beendete nach zwei Spielzeiten im Sommer 2018 seine Karriere bei der VSG Altglienicke. Seine beste und erfolgreichste Zeit erlebte der ehemalige Mittelfeldspieler beim 1. FC Union Berlin. Zwischen 2005 und 2014 bestritt Mattuschka 281 Begegnungen, erzielte 61 Tore und bereitete 68 weitere Treffer vor für die "Eisernen".

Insgesamt blickt Mattuschka auf 171 Einsätze in der 2. Bundesliga und 137 Spiele in der 3. Liga zurück. Hinzu kommen vier Bundesliga-Begegnungen, 18 Partien in der Regionalliga und 145 Matches in der Oberliga. Als Co-Trainer ist er seit April 2018 bei Altglienicke tätig - und nun erst einmal interimsweise Chefcoach.