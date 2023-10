Regionalliga: Ex-Schalke-II-Stürmer trifft weiter, OFC siegt, Alipour marschiert mit SVM

Neben den drei Freitagabend-Begegnungen in der Regionalliga West wurde auch fleißig in den weiteren Viertliga-Staffeln gespielt.

Am Freitagabend, 27. Oktober 2023, waren gleich mehrere Traditionsklubs in den verschiedenen Regionalliga-West-Staffeln im Einsatz.

Und dabei auch einige Spieler und Trainer, die hier im Ruhrgebiet ihre Spuren hinterlassen haben.

So auch Rufat Dadashov. Der Stürmer war mit dem BFC Dynamo im Berliner Derby gegen Viktoria Berlin im Einsatz. Beim spektakulären 3:3-Remis vor rund 2000 Fans traf Dadashov einmal mehr für den BFC. Es war der zwölfte Treffer im 12. Ligaspiel für den 32-jährigen Angreifer.

Vor seinem Wechsel zum BFC im Sommer 2023 absolvierte er zwei Spielzeiten auf Schalke. Für die U23 der Gelsenkirchener war Dadashov in 47 Regionalliga-West-Spielen 23 Mal erfolgreich. Zudem langte es für den Offensiv-Mann auch zu zwei Einsätzen im Zweitliga-Kader des S04 - insgesamt kam er bei den königsblauen Profis auf 82 Spielminuten.

Seine Spuren im Ruhrgebiet hat auch Christian Neidhart hinterlassen. Er führte Rot-Weiss Essen zum Drittliga-Aufstieg, bevor er zwei Spieltage vor Realisierung dieses großen Ziels freigestellt wurde. Sein Weg führte zum SV Waldhof Mannheim. Nach nur einem Jahr bei den Kurpfälzern trennten sich die Wege des SV Waldhof und Neidhart.

Seit dem 1. Juli steht der Fußballlehrer bei Kickers Offenbach unter Vertrag und soll die Hessen nach zehn Jahren zurück in den Profifußball führen. Die Kickers spielen bis dato keine gute Saison. Immerhin konnten sie am Freitag beim KSV Hessen Kassel einen wichtigen Dreier einfahren und siegten vor 7315 Fans mit 2:1. Mit 22 Punkten rangieren die Offenbacher nun auf Rang neun und haben sechs Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Stuttgarter Kickers. Doch die Konkurrenten sind am Wochenende noch im Einsatz.

Schon am Freitag konnte auch der SV Meppen vorlegen. Gegen Weiche Flensburg feierte der Drittliga-Absteiger vor rund 5700 Zuschauern einen 3:2-Erfolg. Für Trainer Adrian Alipour, einst Coach des ASC 09 Dortmund und Wuppertaler SV, war es der sechste Sieg im neunten Spiel als Meppener Cheftrainer. Meppen liegt aktuell vier Punkte hinter Liga-Primus Phönix Lübeck zurück.