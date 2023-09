Regionalliga West: FC Gütersloh schießt Rot Weiss Ahlen im Derby ans Tabellenende

Am neunten Spieltag der Regionalliga West bezwang der FC Gütersloh im Derby Rot Weiss Ahlen mit 2:0. Die Mannschaft von Julian Hesse bleibt damit zu Hause weiter unbesiegt.

Der FC Gütersloh durfte am neunten Spieltag der Regionalliga West jubeln: Mit 2:0 (1:0) siegte Gütersloh im heimischen Heidewaldstadion vor 1801 Zuschauern gegen Rot Weiss Ahlen. Damit zeigten die Gütersloher eine starke Reaktion auf die 0:3-Niederlage am vergangenen Spieltag gegen Fortuna Köln.

Nico Buckmaier brachte sein Team per Foulelfmeter in Front (41.), Kevin Freiberger markierte den 2:0-Endstand (74). FCG-Coach Julian Hesse äußerte sich auf der anschließenden Pressekonferenz glücklich über das Ergebnis und war vor allem mit der Art und Weise zufrieden: "Wie schon in den letzten Wochen hatten wir eine tolle Spielanlage und schöne Kombinationen im letzten Drittel. In der ersten Halbzeit war unsere Besetzung im gegnerischen Strafraum noch nicht so wie wir es uns vorstellen. Trotzdem hatten wir insgesamt ein Übergewicht."

Die Führung kurz vor der Halbzeitpause spielte den Gütersloher dann in die Karten, wie Hesse betonte: "Aufgrund der Führung hatten wir in der zweiten Hälfe viele Konterräume und einen der zahlreichen Konter haben wir dann veredelt und das zweite Tor erzielt. Es ist ein ganz wichtiger Dreier für uns und ich kann ein großes Kompliment an meine Mannschaft aussprechen."

FC Gütersloh: Peters - Schauerte, Beuckmann, Pjetrovic, Widdecke - Twardzik, Dantas - Illig (84. Kandic), Buckmaier (81. Manstein), Esko (60. Rolf) - Freiberger : Peters - Schauerte, Beuckmann, Pjetrovic, Widdecke - Twardzik, Dantas - Illig (84. Kandic), Buckmaier (81. Manstein), Esko (60. Rolf) - Freiberger RW Ahlen: Brüseke - Camoglu (74. Marino), Buckesfeld, Reithmeir, Lanfer - Cvetkovic (74. Koruk), Altun - Andzouana (60. Debrah), Tankulic, Coleman - Özkara (60. Uzun) Schiedsrichter: Jonas Fischbach Zuschauer: 1801 Tore: 1:0 Buckmaier (41., FE) , 2:0 Freiberger (74.) Gelbe Karten: Esko - Brüseke, Coleman, Cvetkovic

Damit liegt der FCG vorerst auf dem siebten Tabellenplatz, auch wenn der SC Paderborn II und die Reserve von Schalke 04 noch vorbeiziehen können. Dennoch ein starker Saisonstart für den Aufsteiger, der auch im fünften Heimspiel ungeschlagen blieb und schon drei Siege im Heidewald feiern konnte.

Für Rot Weiss Ahlen ist die Derby-Niederlage ein weiterer Rückschlag. Die Mannschaft von Interimstrainer Orhan Özkara konnte nicht an die Leistung anknüpfen, die sie am vergangenen Spieltag gegen Rot-Weiß Oberhausen (0:0) gezeigt hat.

Rot Weiss Ahlen jetzt Tabellenletzter - Trainersuche läuft auf Hochtouren

Dabei war Özkara mit dem Auftritt seiner Truppe in der ersten Halbzeit einverstanden: "Wie schon gegen Oberhausen wollten wir kompakt stehen, was uns in der ersten Hälfte auch gut gelungen ist, weil wir keine klare Torchance zugelassen haben. Zudem konnten wir uns selbst einige Möglichkeiten erspielen, wovon wir vielleicht die ein oder andere hätten nutzen können."

Aber: "Wenn du dann mit 1:0 zurückliegst, dann musst du agieren und es entstehen Räume, die Gütersloh sehr gut genutzt hat", resümierte der 43-Jährige. Zur Trainersuche gab Özkara auch einen Kommentar ab: "Es war abgesprochen, dass ich gegen RWO und Gütersloh an der Seitenlinie stehe. In der nächsten Woche möchten wir die Kandidaten kontaktieren, die wir in der letzten Zeit identifiziert haben und schauen, ob wir eine gute Lösung finden."