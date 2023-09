Fortuna Köln: Mit Top-Werten und kurioser Statistik ins Duell mit dem Schlusslicht

Fortuna Köln steht in der Regionalliga West an der Spitze der Tabelle und hat den besten Angriff sowie die beste Defensive. Jetzt geht es zum Schlusslicht.

Knapp ein Viertel der Saison in der Regionalliga West ist vorüber. Fortuna Köln hat sich in diesem Zeitraum von einem Außenseiter zu einem der Top-Favoriten auf den Aufstieg gemausert.

Acht Spiele, sechs Siege, nur eine Niederlage: Die Mannschaft von Trainer Markus von Ahlen steht vor dem Gastspiel bei Fortuna Düsseldorf II (Samstag, 14 Uhr) an der Tabellenspitze.

"Wir sind gut in die Saison gekommen. Wir haben uns die Ergebnisse erarbeitet. Das gibt dir ein Gefühl, bestätigt dich als Mannschaft. Wir arbeiten dafür, das beizubehalten", sagt von Ahlen in einem Vereinsinterview.

Zudem kommen die Südstädter sowohl in der Offensive (18 Tore) sowie der Defensive (4 Gegentore) auf die Spitzenwerte in der Liga. Kurios ist, wie mehr als die Hälfte der geschossenen Treffer zustande kam: Drei Tore steuerte mit Dominik Lanius ein Innenverteidiger bei. Und in acht Fällen waren eingewechselte Spieler erfolgreich.

Leon Demaj und Danny Breitfelder sind in dieser Saison noch ohne Startelf-Einsatz. Dennoch ist der zuvor lange verletzte Demaj mit fünf Treffern der beste Schütze der Kölner. Und Breitfelder führt die Scorerliste an, traf dreimal selbst und bereitete viermal vor.

Beim 3:0-Sieg gegen den FC Gütersloh am vergangenen Spieltag kam das Duo eine knappe halbe Stunde vor dem Ende aufs Feld - und sorgte für alle drei Tore. Ob diese Bewerbungen in den Augen von von Ahlen aussagekräftig genug für Startelf-Plätze gegen Düsseldorf II sind, wird sich am Samstag zeigen.

Jedenfalls warnt der 52 Jahre alte Coach vor dem Tabellenletzten, der zuletzt Alemannia Aachen ein 0:0 abtrotzte: "Die Situation, in der sich Düsseldorf befindet, macht sie unkalkulierbar. Wir sind darauf eingestellt, dass uns alles abverlangt wird."

Zumal zweite Mannschaften generell unberechenbar seien, "weil man nie genau weiß, wer spielt". Zugleich betont von Ahlen: "Es hört sich zwar manchmal langweilig an, es geht immer nur darum, unsere Themen auf den Platz zu bekommen. Ich beschäftige mich nur mit Dingen, die wir beeinflussen können. Wir brauchen eine gute Energie."